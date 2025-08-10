Для чего нужны Google Карты: 5 полезных функций, о которых вы могли не знать

Приложение Google Maps обычно служит путеводителем для пользователей, особенно когда они попадают на незнакомую локацию. Но на самом деле у сервиса гораздо больше удобных функций, которые могут пригодиться.

Google Maps может быть не просто навигатором, а и отличным персональным помощником, пишет androidpolice.com. Издание перечисляет главные опции приложения, о которых люди могут даже и не догадываться.

Ситуация на дорогах

Google Maps может не только составлять маршруты, но и мониторить уличное движение – как будто у вас есть личный наблюдатель, который докладывает обстановку в режиме реального времени.

Например, с помощью этой опции можно объехать определенный район в то время, когда там обычно фиксируются заторы.

Напоминание о парковке

Часто можно попасть в ситуацию, когда не можешь найти машину на большой парковке (например, возле торгового центра). Тут тоже поможет функция Google Maps – припарковавшись, нажмите на синюю точку, которая указывает текущее местоположение на карте. Появится небольшое меню, в котором можно сохранить парковочное место и указать детали (например, уровень 3, рядом со входом B).

Эта функция избавит вас от последующих утомительных поисков.

Поиск новых заведений

Откройте Google Maps и проведите пальцем снизу вверх – это простое действие откроет меню «Обзор», и вы сможете найти рестораны, кафе, магазины и прочие заведения в незнакомой части города, не открывая ради этого специальное приложение с отзывами.

Можно даже заранее запланировать поход в понравившийся ресторан – ведь у вас будет информация о том, какой там интерьер, когда больше всего посетителей, и даже ссылки для бронирования.

Создание списка локаций

Одна из самых недооцененных функций Google Maps — это возможность создавать и делиться списками любимых мест. Это своего рода персонализированные интерактивные путеводители.

Когда вы узнаете о какой-то достопримечательности, вы можете просто открыть ее на картах, выбрать и нажать значок «Сохранить».

Оттуда локацию можно добавить в существующие списки, такие как «Хочу посетить», «Избранное» и тому подобное.

Измерение расстояния

Это замечательная маленькая функция, которая помогает вычислять расстояния между несколькими точками или даже определять периметр выбранной области.

Вы открываете Google Maps и перемещаетесь к области, которую хотите измерить. Затем долго нажимаете на любую точку карты, чтобы поставить метку. В нижней части экрана появляется небольшое меню, одним из пунктов которого является «Измерить расстояние».

