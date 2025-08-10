Для чого потрібні Google Карти: 5 корисних функцій, про які ви могли не знати

Додаток Google Maps зазвичай слугує путівником для користувачів, особливо коли вони потрапляють на незнайому локацію. Але насправді у сервісу набагато більше зручних функцій, які можуть стати в пригоді.

Google Maps може бути не просто навігатором, а й чудовим персональним помічником, пише androidpolice.com. Видання перераховує головні опції додатка, про які люди можуть навіть і не здогадуватися.

Ситуація на дорогах

Google Maps може не тільки складати маршрути, а й моніторити вуличний рух — наче у вас є особистий спостерігач, який доповідає обстановку в режимі реального часу.

Наприклад, за допомогою цієї опції можна об'їхати певний район у той час, коли там зазвичай фіксуються затори.

Нагадування про паркування

Часто можна потрапити в ситуацію, коли не можеш знайти машину на великій парковці (наприклад, біля торгового центру). Тут теж допоможе функція Google Maps — припаркувавшись, натисніть на синю крапку, яка вказує поточне місце розташування на карті. З'явиться невелике меню, в якому можна зберегти місце для паркування і вказати деталі (наприклад, рівень 3, поруч зі входом B).

Ця функція позбавить вас від подальших виснажливих пошуків.

Пошук нових закладів

Відкрийте Google Maps і проведіть пальцем від низу до верху — ця проста дія відкриє меню "Огляд", і ви зможете знайти ресторани, кафе, магазини та інші заклади в незнайомій частині міста, не відкриваючи заради цього спеціальний застосунок із відгуками.

Можна навіть заздалегідь запланувати похід до вподобаного ресторану — адже у вас буде інформація про те, який там інтер'єр, коли найбільше відвідувачів, і навіть посилання для бронювання.

Створення списку локацій

Одна з найбільш недооцінених функцій Google Maps — це можливість створювати і ділитися списками улюблених місць. Це свого роду персоналізовані інтерактивні путівники.

Коли ви дізнаєтеся про якусь пам'ятку, ви можете просто відкрити її на картах, вибрати й натиснути значок "Зберегти".

Звідти локацію можна додати до наявних списків, як-от "Хочу відвідати", "Вибране" тощо.

Вимірювання відстані

Це чудова маленька функція, яка допомагає обчислювати відстані між кількома точками або навіть визначати периметр обраної області.

Ви відкриваєте Google Maps і переміщаєтеся до області, яку хочете виміряти. Потім довго натискаєте на будь-яку точку карти, щоб поставити мітку. У нижній частині екрана з'являється невелике меню, одним із пунктів якого є "Виміряти відстань".

