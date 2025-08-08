Простая настройка поможет смартфону работать в разы быстрее: что надо сделать

Related video

Если вы в основном используете домашнюю сеть Wi-Fi для доступа в интернет на своем смартфоне Android, то для начала проведите тест скорости интернета на устройстве, подключенном к той же сети через Ethernet, советует slashgear.com. Для тестирования подойдет ноутбук или настольный компьютер. Затем попробуйте запустить тот же тест на телефоне Android, чтобы сравнить результаты.

Если между результатами наблюдается большая разница и скорость интернет-соединения на смартфоне заметно ниже той, которую предлагает ваш провайдер, то есть несколько настроек, которые вам помогут.

Самый быстрый способ сбросить настройки на телефоне Android — включить или выключить режим полета. Это можно сделать, проведя пальцем вниз по экрану для доступа к быстрым настройкам или перейдя в приложение «Настройки» и найдя соответствующую опцию здесь.

Метод особенно полезен, если вы путешествуете и используете мобильную сеть для доступа к интернету. Перезагрузка телефона также может быть эффективным способом решения проблемы.

Надо обратить внимание и на подключение вашего Android-устройства к VPN. Это легко определить по значку ключа в строке состояния. VPN — очень полезный сервис, но, если он включен постоянно, скорость интернета может значительно снизиться. Для проверки:

Перейдите в раздел «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «VPN» и убедитесь, что все активные подключения отключены.

Как ускорить интернет на смартфоне

Если вы используете сотовую связь для просмотра веб-страниц или загрузки файлов, стоит проверить правильность настроек. Для этого:

Перейдите в раздел «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «SIM-карты» и выберите ту, которую вы используете для интернет-серфинга.

Прокрутите вниз, чтобы найти параметр «Предпочитаемый тип сети», и убедитесь, что он установлен на максимальную скорость. В новых телефонах это может быть 5G, который обеспечивает гораздо более высокую скорость по сравнению с LTE или 3G.

Если на вашем телефоне установлено много приложений и вы подозреваете, что некоторые из них потребляют много ресурсов в фоновом режиме, вы можете проверить использование данных на Android.

Еще рекомендуется убедиться, что вы подключены к максимально быстрому диапазону частот, поддерживаемому вашим Wi-Fi-роутером (обычно это 5 ГГц), а не к более медленному диапазону 2,4 ГГц.

В крайнем случае можно быстро сбросить настройки сети. Это не повлияет на приложения и файлы на вашем телефоне, но вам потребуется заново ввести учетные данные для подключения к сети Wi-Fi.

Чтобы сбросить настройки сети на Android:

Перейдите в «Настройки» > «Система» > «Сброс настроек» > «Сбросить настройки мобильной сети» и следуйте инструкциям на экране.

Ранее Фокус писал, что секретные настройки Wi-Fi делают интернет намного быстрее. Есть несколько простых способов, чтобы найти оптимальное решение.

Также стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.