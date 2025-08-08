Просте налаштування допоможе смартфону працювати в рази швидше: що треба зробити

Related video

Якщо ви здебільшого використовуєте домашню мережу Wi-Fi для доступу в інтернет на своєму смартфоні Android, то для початку проведіть тест швидкості інтернету на пристрої, підключеному до тієї ж мережі через Ethernet, радить slashgear.com. Для тестування підійде ноутбук або настільний комп'ютер. Потім спробуйте запустити той самий тест на телефоні Android, щоб порівняти результати.

Якщо між результатами спостерігається велика різниця і швидкість інтернет-з'єднання на смартфоні помітно нижча від тієї, яку пропонує ваш провайдер, то є кілька налаштувань, які вам допоможуть.

Найшвидший спосіб скинути налаштування на телефоні Android — увімкнути або вимкнути режим польоту. Це можна зробити, провівши пальцем донизу по екрану для доступу до швидких налаштувань або перейшовши в застосунок "Налаштування" і знайшовши відповідну опцію тут.

Метод особливо корисний, якщо ви подорожуєте і використовуєте мобільну мережу для доступу до інтернету. Перезавантаження телефону також може бути ефективним способом вирішення проблеми.

Треба звернути увагу і на підключення вашого Android-пристрою до VPN. Це легко визначити за значком ключа в рядку стану. VPN — дуже корисний сервіс, але, якщо він увімкнений постійно, швидкість інтернету може значно знизитися. Для перевірки:

Перейдіть у розділ "Налаштування" > "Мережа та Інтернет" > "VPN" і переконайтеся, що всі активні підключення відключені.

Як прискорити інтернет на смартфоні

Якщо ви використовуєте стільниковий зв'язок для перегляду веб-сторінок або завантаження файлів, варто перевірити правильність налаштувань. Для цього:

Перейдіть у розділ "Налаштування" > "Мережа та Інтернет" > "SIM-карти" і виберіть ту, яку ви використовуєте для інтернет-серфінгу.

Прокрутіть униз, щоб знайти параметр "Тип мережі, якому віддається перевага", і переконайтеся, що він встановлений на максимальну швидкість. У нових телефонах це може бути 5G, який забезпечує набагато вищу швидкість порівняно з LTE або 3G.

Якщо на вашому телефоні встановлено багато додатків і ви підозрюєте, що деякі з них споживають багато ресурсів у фоновому режимі, ви можете перевірити використання даних на Android.

Ще рекомендується переконатися, що ви під'єднані до максимально швидкого діапазону частот, підтримуваного вашим Wi-Fi-роутером (зазвичай це 5 ГГц), а не до повільнішого діапазону 2,4 ГГц.

У крайньому разі можна швидко скинути налаштування мережі. Це не вплине на додатки та файли на вашому телефоні, але вам буде потрібно заново ввести облікові дані для підключення до мережі Wi-Fi.

Щоб скинути налаштування мережі на Android:

Перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Скидання налаштувань" > "Скинути налаштування мобільної мережі" і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

