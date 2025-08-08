"Рэкетиры" в США: Apple обвиняют в краже ключевых технологий для онлайн-кошелька, — СМИ

Против корпорации Apple подали судебный иск. Ее обвиняют в переманивании работников и использовании чужих технологий для создания Apple Pay.

Техасская компания Fintiv, которая базируется в городе Остин, подала в суд на Apple. Она утверждает, что корпорация украла технологии для создания электронного кошелька Apple Pay. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на жалобу, обнародованную в реестре 7 августа.

В Fintiv утверждают, что ключевые функции базируются на технологии, которую разработала компания CorFire. В 2014 году ее приобрела Fintiv Inc, но сейчас она используется в сотнях миллионов iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook.

В компании утверждают, что Apple провела несколько встреч в 2011-2012 годах и заключила с CorFire соглашения о неразглашении. Корпорация якобы собиралась лицензировать технологию мобильных кошельков, чтобы воспользоваться бумом спроса на бесконтактную оплату.

Однако вместо этого в Apple переманили работников CorFire, которые помогли использовать технологию несмотря на коммерческую тайну для запуска Apple Pay. Уже с 2014 года электронные кошельки заработали в США и еще десятке стран.

Кроме того, в Fintiv утверждают, что Apple Inc возглавляет неформальную рэкетирскую группировку. Речь идет об использовании Apple Pay для того, чтобы банки, которые выпускают кредитные карты, и платежные сети получали комиссию от транзакции. В частности, в этом контексте упоминаются Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, American Express, Mastercard и Visa.

"Это случай корпоративной кражи и рэкета монументальных масштабов", — отметили в жалобе.

По оценке Fintiv, это приносит Apple миллиардные доходы, когда корпорация не платит за украденную технологию "ни копейки". Юрист компании Марк Касовиц назвал такие действия "одним из самых вопиющих примеров корпоративных злоупотреблений", который видел за 45 лет практики.

Истец требует компенсации и штрафных санкций за ряд нарушений — федеральных законов о коммерческой тайне, законов штата Джорджия и антирекетных законов. Apple Inc — единственный ответчик по делу.

В издании сообщили, что 4 августа федеральный судья в Остине отклонил иск Fintiv Inc о нарушении патентных прав. За четыре дня до того также была отклонена часть требований компании. В Fintiv согласились с таким решением, но заявили о намерении подать апелляцию.

Apple не сразу ответила на запросы о комментариях по иску. Отмечается, что CorFire — компания, основанная в пригороде Атланты, штат Джорджия.

