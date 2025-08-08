"Рекетири" у США: Apple звинувачують у крадіжці ключових технологій для онлайн-гаманця, — ЗМІ

Проти корпорації Apple подали судовий позов. Її звинувачують у переманювання працівників і використанні чужих технологій для створення Apple Pay.

Техаська компанія Fintiv, яка базується у місті Остін, подала в суд на Apple. Вона стверджує, що корпорація вкрала технології для створення електронного гаманця Apple Pay. Про це повідомили у Reuters з посиланням на скаргу, оприлюднену у реєстрі 7 серпня.

У Fintiv стверджують, що ключові функції базуються на технології, яку розробила компанія CorFire. У 2014 році її придбала Fintiv Inc, але нині вона використовується у сотнях мільйонів iPhone, iPad, Apple Watch та MacBook.

У компанії стверджують, що Apple провела декілька зустрічей у 2011-2012 роках й уклала з CorFire угоди про нерозголошення. Корпорація нібито збиралась ліцензувати технологію мобільних гаманців, щоб скористатись бумом попиту на безконтактну оплату.

Однак замість цього в Apple переманили працівників CorFire, які допомогли використати технологію попри комерційну таємницю для запуску Apple Pay. Вже з 2014 року електронні гаманці запрацювали у США і ще десятку країн.

Окрім того, у Fintiv стверджують, що Apple Inc очолює неформальне рекетирське угруповання. Йдеться про використання Apple Pay для того, щоб банки, які випускають кредитні картки, та платіжні мережі отримували комісію від транзакції. Зокрема, у цьому контексті згадуються Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, American Express, Mastercard і Visa.

"Це випадок корпоративної крадіжки й рекету монументальних масштабів", — наголосили у скарзі.

За оцінкою Fintiv, це приносить Apple мільярдні доходи, коли корпорація не платить за вкрадену технологію "жодної копійки". Юрист компанії Марк Касовіц назвав такі дії "одним з найбільш кричущих прикладів корпоративних зловживань", який бачив за 45 років практики.

Позивач вимагає компенсації та штрафних санкцій за низку порушень — федеральних законів про комерційну таємницю, законів штату Джорджія та антирекетних законів. Apple Inc — єдиний відповідач у справі.

У виданні повідомили, що 4 серпня федеральний суддя в Остіні відхилив позов Fintiv Inc про порушення патентних прав. За чотири дні до того також була відхилена частина вимог компанії. У Fintiv погодились з таким рішенням, але заявили про намір подати апеляцію.

Apple не відразу відповіла на запити про коментарі щодо позову. Зазначається, що CorFire — компанія, заснована у передмісті Атланти, штат Джорджія.

