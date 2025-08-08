Первый ноутбук на Windows, способный заменить MacBook Pro: чем хорош Asus ProArt P16 (видео)

Новый ноутбук Asus ProArt P16 стал одним из самых мощных на базе Windows и хорошо подходит для профессионального творчества.

Производитель сохранил преимущества предыдущей модели и внес несколько важных улучшений. Журналист ZDNet Цезарь Каденас сравнил его с MacBook Pro и поделился впечатлениями от использования.

Asus ProArt P16 оказался очень легким, поэтому его удобно носить с собой. Клавиши на клавиатуре работают тихо, но слишком мягко, что может показаться неудобным для некоторых. Тачпад занимает большую часть подставки для запястья, обеспечивая больший комфорт и простоту использования. По обе стороны от клавиатуры расположены динамики Harman/Kardon с мощным звуком.

Тестовый образец оснащен процессором AMD Ryzen AI HX 370, видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 и 32 ГБ оперативной памяти. Оборудование вполне тянет требовательные игры, но быстро перегревается, а частота обновления дисплея всего 60 Гц. Большие отверстия для вентиляции расположены снизу, и лучше не ставить ноутбук на колени, когда через них выходит горячий воздух, иначе можно обжечься.

Результаты бенчмарков позволяют сравнить ProArt P16 2025 года с его предшественником, а также с M4 MacBook Pro и MSI Stealth 16 AI, другим ноутбуком схожего назначения. Новинка от Asus превосходит всех конкурентов во многих тестах.

Результаты тестов ноутбука Asus ProArt P16 впечатляют Фото: zdnet.com

В фирменном приложении ProCreator Hub от Asus собраны все функции ноутбука, в том числе возможность мгновенного изменения параметров без необходимости заходить в BIOS. Благодаря правильной настройке оборудования ProArt P16 может превзойти ожидания по производительности и времени автономной работы.

Инструмент WorkSmart позволяет группировать несколько приложений. Таким образом, при нажатии на одну из групп все приложения открываются одновременно, что экономит время. Функция управления цветом позволяет пользователям оперативно настраивать цветопередачу. Например, можно настроить интенсивность синего свечения для комфортной работы глаз или изменить цветовую гамму.

Есть также сенсорная панель с кнопкой набора номера, позволяющая настраивать собственные элементы управления в каждом приложении. Физическая конструкция обеспечивает более точное управление, чем сенсорная панель, что облегчает переключение между инструментами.

"Если вы ищете мощную альтернативу своему старому MacBook, этот ноутбук ProArt станет вашим лучшим выбором в 2025 году", — подытожил обозреватель.

