Перший ноутбук на Windows, здатний замінити MacBook Pro: чим здивував Asus ProArt P16 (відео)

Новий ноутбук Asus ProArt P16 став одним із найпотужніших на базі Windows і добре підходить для професійної творчості.

Виробник зберіг переваги попередньої моделі та вніс кілька важливих поліпшень. Журналіст ZDNet Цезар Каденас порівняв його з MacBook Pro і поділився враженнями від використання.

Asus ProArt P16 виявився дуже легким, тому його зручно носити з собою. Клавіші на клавіатурі працюють тихо, але занадто м'яко, що може здатися незручним для деяких. Тачпад займає більшу частину підставки для зап'ястя, забезпечуючи більший комфорт і простоту використання. По обидва боки від клавіатури розташовані динаміки Harman/Kardon з потужним звуком.

Тестовий зразок оснащений процесором AMD Ryzen AI HX 370, відеокартою Nvidia GeForce RTX 5070 і 32 ГБ оперативної пам'яті. Обладнання цілком тягне вимогливі ігри, але швидко перегрівається, а частота оновлення дисплея всього 60 Гц. Великі отвори для вентиляції розташовані знизу, і краще не ставити ноутбук на коліна, коли через них виходить гаряче повітря, інакше можна обпектися.

Результати бенчмарків дають змогу порівняти ProArt P16 2025 року з його попередником, а також з M4 MacBook Pro і MSI Stealth 16 AI, іншим ноутбуком схожого призначення. Новинка від Asus перевершує всіх конкурентів у багатьох тестах.

Результати тестів ноутбука Asus ProArt P16 вражають Фото: zdnet.com

У фірмовому застосунку ProCreator Hub від Asus зібрані всі функції ноутбука, зокрема можливість миттєвої зміни параметрів без необхідності заходити в BIOS. Завдяки правильному налаштуванню обладнання ProArt P16 може перевершити очікування за продуктивністю та часом автономної роботи.

Інструмент WorkSmart дає змогу групувати кілька додатків. Таким чином, під час натискання на одну з груп усі додатки відкриваються одночасно, що економить час. Функція керування кольором дає змогу користувачам оперативно налаштовувати передачу кольору. Наприклад, можна налаштувати інтенсивність синього світіння для комфортної роботи очей або змінити колірну гаму.

Є також сенсорна панель із кнопкою набору номера, що дає змогу налаштовувати власні елементи керування в кожному застосунку. Фізична конструкція забезпечує більш точне керування, ніж сенсорна панель, що полегшує перемикання між інструментами.

"Якщо ви шукаєте потужну альтернативу своєму старому MacBook, цей ноутбук ProArt стане вашим найкращим вибором у 2025 році", — підсумував оглядач.

