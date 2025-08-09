В популярном приложении случился масштабный сбой: что там произошло

Сервис обмена сообщениями Google Messages внезапно перестал работать. Пользователи жаловались, что вообще не могут зайти в приложение, так как оно "постоянно вылетает".

Еще пострадавшие пользователи отмечали, что они могут ответить на текстовое сообщение только при определенных условиях, пишет androidauthority.com. Например, на сообщение удавалось ответить лишь в том случае, если другой пользователь первым отправит сообщение или если самому зайти в меню контактов.

«Я могу отвечать на текстовые сообщения с помощью уведомлений и всплывающих окон, но, если я открываю само приложение, все пропадает», — заявлял пользователь с ником snuggle92.

Другой пользователь, подписанный как gabbydawn26, возмущался: «Я буквально не могу пользоваться текстовыми сообщениями, пока кто-то первый не напишет мне или я не зайду в свои контакты, и это так раздражает».

Причем проблема не ограничивалась конкретным оператором или моделью телефона. Жалобы поступали и от владельцев Google Pixel, и от пользователей Samsung, и от хозяев Motorola.

Как выяснилось позже, причиной масштабного сбоя стала ошибка открытой бета-версии Google Messages. Бета-тестирование всегда связано с определенным риском, отмечает издание. И советует подумать, так ли важен более ранний доступ к функциям, еще находящимся в разработке, если речь идет о стабильности работы вашего устройства.

В итоге проблема решилась сама собой. Компания Google сообщила, что что возникшая ошибка была исправлена автоматически, и никаких дополнительных действий от пользователей не потребовалось.

Напомним, в июне этого года в Google Messages стало возможно удалять нежелательные сообщения. Опция «Удалить для всех» наконец-то заработала полноценно.

Этого пришлось ждать довольно долго. Опция удаления сообщений в Google Messages тестировалась еще с марта. В мае стало известно, что Google добавил эту функцию – но тогда речь шла только об избранных пользователях на бета-канале, и только о групповых чатах.

В апреле этого года стало известно, что Google начал сканировать фотографии на смартфонах. В частности, речь шла о том, что сервис Google Messages стал выявлять в сообщениях на устройствах Android откровенный контент и размывать такие фотографии. Также сервис начал предупреждать пользователей о том, что изображения, которые им прислали, могут быть вредными.