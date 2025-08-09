У популярному застосунку стався масштабний збій: що там відбувалося

Сервіс обміну повідомленнями Google Messages раптово перестав працювати. Користувачі скаржилися, що взагалі не можуть зайти у застосунок, оскільки він "постійно вилітає".

Related video

Ще постраждалі користувачі зазначали, що вони можуть відповісти на текстове повідомлення лише за певних умов, пише androidauthority.com. Наприклад, на повідомлення вдавалося відповісти лише в тому разі, якщо інший користувач першим надішле повідомлення або якщо самому зайти в меню контактів.

"Я можу відповідати на текстові повідомлення за допомогою сповіщень і спливаючих вікон, але, якщо я відкриваю сам застосунок, усе просто зникає", — заявляв користувач із ніком snuggle92.

Інший користувач, підписаний як gabbydawn26, обурювався: "Я буквально не можу користуватися текстовими повідомленнями, доки хтось перший не напише мені або я не зайду у свої контакти, і це так дратує".

Причому проблема не обмежувалася конкретним оператором або моделлю телефону. Скарги надходили і від власників Google Pixel, і від користувачів Samsung, і від господарів Motorola.

Як з'ясувалося пізніше, причиною масштабного збою стала помилка відкритої бета-версії Google Messages. Бета-тестування завжди пов'язане з певним ризиком, зазначає видання. І радить подумати, чи є таким важливим ексклюзивний доступ до функцій, які ще перебувають у розробці, якщо йдеться про стабільність роботи вашого пристрою.

Врешті-решт проблема вирішилася сама собою. Компанія Google повідомила, що помилка, яка виникла, була виправлена автоматично, і жодних додаткових дій від користувачів не знадобилося.

Нагадаємо, у червні цього року в Google Messages стало можливо видаляти небажані повідомлення. Опція "Видалити для всіх" нарешті запрацювала повноцінно.

Цього довелося чекати досить довго. Опція видалення повідомлень у Google Messages тестувалася ще з березня. У травні стало відомо, що Google додав цю функцію — але тоді йшлося тільки про обраних користувачів на бета-каналі, і тільки про групові чати.

У квітні цього року стало відомо, що Google почав сканувати фотографії на смартфонах. Зокрема, йшлося про те, що сервіс Google Messages став виявляти в повідомленнях на пристроях Android відвертий контент і розмивати такі фотографії. Також сервіс почав попереджати користувачів про те, що зображення, які їм надіслали, можуть бути шкідливими.