Как правильно работать за ноутбуком под открытым солнцем: рекомендации специалистов

Летом самое время отправиться в путешествие или хотя бы выбраться за город. Даже работа с ноутбуком на свежем воздухе может быть приятной – но яркое летнее солнце может стать серьезной проблемой.

Большинство ноутбуков не предназначены для работы под прямыми солнечными лучами, напоминает slashgear.com. Например, частый перегрев может необратимо снизить производительность аккумулятора. Издание перечисляет основные сложности, с которыми вы можете столкнуться, а также рассказывает, как помочь своему гаджету.

Ноутбук и солнце – не друзья: главные проблемы

Вообще-то почти вся бытовая электроника, работающая от аккумуляторов, плохо переносит воздействие солнечных лучей. В случае с ноутбуком страдают внутренние компоненты, такие как аккумулятор и процессор. Перегрев не только замедляет работу устройства, но и может быть опасным – ведь обычно на ноутбуке стоит литий-ионный аккумулятор, который довольно легко воспламеняется.

Что касается процессора, то его защищают встроенные вентиляторы. Но они нормально справляются только в обычном режиме работы. А прямые солнечные лучи дают дополнительный нагрев, на который вентиляторов уже может не хватить.

Пострадать может и ЖК-дисплей ноутбука. Его компоненты чувствительны к воздействию УФ- и ИК-излучения, и это может привести к искажению или «выгоранию» передачи цвета.

Ноутбук на природе – как работать правильно

Избегайте использования ноутбука под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать возможных повреждений. Расположитесь в тени дерева, здания или какой-то другой подходящей конструкции.

Для более надежной защиты эксперты советуют приобрести для ноутбука специальный солнцезащитный козырек.

Такие солнцезащитные козырьки закрывают корпус устройства и предотвращают попадание прямых солнечных лучей на ноутбук. Есть даже термостойкие козырьки, которые поглощают солнечное тепло и позволяют ноутбуку оставаться прохладным.

Козырек пригодится еще и потому, что дисплей при ярком дневном свете может быть хуже виден. Тем не менее, даже козырек не защищает от перегрева на сто процентов, поэтому лучше периодически проверяйте, не перегрелся ли ноутбук.

Используйте также портативную подставку для ноутбука для лучшей циркуляции воздуха и антибликовое защитное покрытие экрана.

