Як правильно працювати за ноутбуком на відкритому сонці: рекомендації фахівців

Влітку саме час вирушити в подорож або хоча б вибратися за місто. Навіть робота з ноутбуком на свіжому повітрі може бути приємною — але яскраве літнє сонце може стати серйозною проблемою.

Related video

Більшість ноутбуків не призначені для роботи під прямими променями сонця, нагадує slashgear.com. Наприклад, частий перегрів може невідворотно знизити продуктивність акумулятора. Видання перераховує основні складнощі, з якими ви можете зіткнутися, а також розповідає, як допомогти своєму гаджету.

Ноутбук і сонце — не друзі: головні проблеми

Взагалі, майже вся побутова електроніка, що працює від акумуляторів, погано переносить вплив сонячних променів. У випадку з ноутбуком страждають внутрішні компоненти, як-от акумулятор і процесор. Перегрівання не тільки уповільнює роботу пристрою, а й може бути небезпечним — адже зазвичай на ноутбуці стоїть літій-іонний акумулятор, який доволі легко може спалахнути.

Щодо процесора, то його захищають вбудовані вентилятори. Але вони нормально працюють тільки у звичайному режимі роботи. А прямі сонячні промені дають додатковий нагрів, на який вентиляторів уже може не вистачити.

Постраждати може і РК-дисплей ноутбука. Його компоненти чутливі до впливу УФ- та ІЧ-випромінювання, і це може призвести до спотворення або "вигоряння" передачі кольору.

Ноутбук на природі — як працювати правильно

Уникайте використання ноутбука під прямими променями сонця, щоб уникнути можливих пошкоджень. Розташуйтеся в тіні дерева, будівлі або якоїсь іншої відповідної конструкції.

Для більш надійного захисту експерти радять придбати для ноутбука спеціальний сонцезахисний козирок.

Такі сонцезахисні козирки закривають корпус пристрою і запобігають потраплянню прямих променів сонця на ноутбук. Є навіть термостійкі козирки, які поглинають сонячне тепло і дають змогу ноутбуку залишатися прохолодним.

Козирок стане в пригоді ще й тому, що дисплей за яскравого денного світла може бути гірше видно. Проте навіть козирок не захищає від перегріву на сто відсотків, тому краще періодично перевіряйте, чи не перегрівся ноутбук.

Використовуйте також портативну підставку для ноутбука для кращої циркуляції повітря та антивідблискове захисне покриття екрана.

Раніше Фокус писав, що робити, якщо зарядка телефону нагрівається. Через легке нагрівання перейматися не варто, але гаряча зарядка може бути ознакою серйозних неприємностей.

Ще експерти пояснили, що робити, якщо нагрівається повербанк. Тут треба бути обережним, оскільки літій-іонні акумулятори можуть навіть спалахнути внаслідок перегріву.