Телевизоры получат обновление Android TV 14: кто сможет воспользоваться и что оно даст

Компания Sony начала обновлять операционную систему многих моделей телевизоров серии Bravia до Android TV 14 с помощью Google TV.

В первую очередь попали телевизоры Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K. Об этом пишет издание Android Authority, ссылаясь на информатора с ником Proshis_Saha_Swopna в Reddit.

Какие телевизоры Sony получают обновление Android TV 14:

К-43С20

К-43С20Б

К-43С25

К-50С20

К-50С20Б

К-50С25

К-55С25

К-55С25Б

К-65С25

К-65С25Б

КD-32W825

КD-32W835

КD-32W830L

КD-43X64L

КD-43X70L

КD-43X75L

КD-50X64L

КD-50X70L

КD-50X75L

КD-55X74L

КD-55X75L

КD-65X74L

КD-65X75L

КD-43X77L

КD-50X77L

КD-55X77L

КD-65X77L

КD-75X77L

КD-32W820К

КD-32W830К

КD-43W880К

КD-43Х74К

КD-43Х75К

КD-50Х74К

КD-50Х75К

КD-55Х74К

КD-55Х75К

КD-65Х74К

КD-65Х75К

Если обновление не было установлено автоматически, нужно открыть "Все настройки", выбрать "Система", затем — "О программе". Там нужно нажать на "Обновление системного ПО" и проверить совместимость телевизора. Очень важно, чтобы устройство было подключено к интернету.

Пользователь Reddit FlickFreak отмечает, что в основном это телевизоры с чипсетом Realtek. Это означает, что первыми обновление получат более старые и дешевые модели, многие из которых все еще работают на Android TV 10 и 11. Телевизоры Sony с чипсетом MediaTek пока не получили обновление, вероятно, их владельцам придется ожидать следующей очереди.

В отличие от Android для смартфонов, цикл разработки операционной системы Android TV длится гораздо дольше, поэтому обновления выходят позднее. Нередко новые версии ОС можно установить лишь на телевизоры через несколько месяцев после их выхода, если это вообще возможно.

Android TV 14 служит наглядным примером этого явления. Она была выпущена в середине 2024 года, но до сих пор практически не встречается на устройствах, кроме собственных стриминговых сервисов Google и некоторых приставок Onn 4K. Сейчас Sony активно расширяет этот список, при этом некоторые из старых моделей переходят на 14-ю версию с 10-й или 11-й, минуя предыдущие.

Как Android TV 14 улучшает телевизоры

Новая ОС имеет ряд улучшений, одним из самых заметных является повышение производительности на телевизорах с небольшим объемом оперативной памяти, что обеспечивает немного улучшенную навигацию и отзывчивость. Обновление должно сократить время загрузки устройства более чем на четыре секунды. Оно также освобождает место в памяти устройства на 20%, что может быть особенно актуально для устройств с ограниченным объемом встроенной памяти.

Google добавила более быструю загрузку и улучшенную вертикальную и горизонтальную прокрутку. Благодаря им устройства должны работать плавнее и быстрее. Появились также три новых режима энергопотребления: "низкий", "оптимизированный" и "повышенный".

Google использует генеративный искусственный интеллект и новый API для улучшения поиска контента в Android 14 для телевизоров. ИИ должен лучше рекомендовать контент для просмотра.

Добавлена также функция "картинка в картинке". Как пишет сайт Android Police, у разработчиков всегда были сложности с реализацией этой технологии. Такой режим был доступен в Android TV 7 и 8, затем был удален, а потом снова вернулся в Android 13, которая так полноценно и не вышла.

Это будет не так, как многие привыкли на телефонах и планшетах, где режим "картинка в картинке" позволяет свернуть видео или другой контент, обычно для многозадачности. Точно так же он работал и на старых версиях Android TV, однако Google заявляет, что режим в Android 14 для телевизоров доступен только для "немедиаприложений", потребляющих ограниченные системные ресурсы.

Смотреть видео "картинка в картинке" не получится, но Google предусмотрела четыре варианта применения функции: коммуникационные сервисы (видеозвонки и голосовые вызовы), интеграция с умным домом (дверные звонки и радионяни), мониторинг здоровья (фитнес-трекеры) и новостные ленты в режиме реального времени (спортивные результаты и биржевые сводки).

Обзор операционной системы Android TV 14

С Android 14 телевизоры также получат новые специальные возможности, которые упрощают использование смарт-телевизоров для всех. Наиболее важной из них является коррекция цвета, которая позволяет пользователям настраивать цветовой профиль системы с учетом цветовых дефектов. Это влияет на все, что отображается на экране, и позволяет пользователям не возиться со сложными настройками. Доступны четыре предустановки, которые помогают компенсировать определенные цветовые дефекты.

В Android 14 TV также добавлены функции Switch Access и виртуальный Dpad для расширения возможностей управления телевизором. Это помогает людям с нарушениями моторики ориентироваться в операционной системе Android 14 для телевизоров.

Также доступна опция выделения системного текста жирным шрифтом, что облегчает чтение слов и символов. Специальные возможности запускаются с помощью сочетания клавиш, что упрощает их включение и выключение.

Ранее писали, что телевизор Sony Bravia 8 II признали "королем телевизоров" по итогам ежегодного конкурса Value Electronics. Он по многим характеристикам обошел Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED и LG G5 OLED.

В июле Google выпустила третью бета-версию первого квартального выпуска Android 16. Обновление должно исправить некоторые ошибки на смартфонах Pixel.