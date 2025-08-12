Телевізори отримають оновлення Android TV 14: хто зможе скористатися і що воно дасть

Компанія Sony почала оновлювати операційну систему багатьох моделей телевізорів серії Bravia до Android TV 14 за допомогою Google TV.

Насамперед потрапили телевізори Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K. Про це пише видання Android Authority, посилаючись на інформатора з ніком Proshis_Saha_Swopna в Reddit.

Які телевізори Sony отримують оновлення Android TV 14:

К-43С20

К-43С20Б

К-43С25

К-50С20

К-50С20Б

К-50С25

К-55С25

К-55С25Б

К-65С25

К-65С25Б

КD-32W825

КD-32W835

КD-32W830L

КD-43X64L

КD-43X70L

КD-43X75L

КD-50X64L

КD-50X70L

КD-50X75L

КD-55X74L

КD-55X75L

КD-65X74L

КD-65X75L

КD-43X77L

КD-50X77L

КD-55X77L

КD-65X77L

КD-75X77L

КD-32W820К

КD-32W830К

КD-43W880К

КD-43Х74К

КD-43Х75К

КD-50Х74К

КD-50Х75К

КD-55Х74К

КD-55Х75К

КD-65Х74К

КD-65Х75К

Якщо оновлення не було встановлено автоматично, потрібно відкрити "Усі налаштування", вибрати "Система", потім — "Про програму". Там потрібно натиснути на "Оновлення системного ПЗ" і перевірити сумісність телевізора. Дуже важливо, щоб пристрій був підключений до інтернету.

Користувач Reddit FlickFreak зазначає, що в основному це телевізори з чіпсетом Realtek. Це означає, що першими оновлення отримають старіші та дешевші моделі, багато з яких все ще працюють на Android TV 10 і 11. Телевізори Sony з чипсетом MediaTek поки що не отримали оновлення, імовірно, їхнім власникам доведеться чекати наступної черги.

На відміну від Android для смартфонів, цикл розробки операційної системи Android TV триває набагато довше, тому оновлення виходять пізніше. Нерідко нові версії ОС можна встановити лише на телевізори через кілька місяців після їхнього виходу, якщо це взагалі можливо.

Android TV 14 слугує наочним прикладом цього явища. Вона була випущена в середині 2024 року, але досі практично не зустрічається на пристроях, окрім власних стрімінгових сервісів Google і деяких приставок Onn 4K. Зараз Sony активно розширює цей список, при цьому деякі зі старих моделей переходять на 14-ту версію з 10-ї або 11-ї, минаючи попередні.

Як Android TV 14 покращує телевізори

Нова ОС має низку поліпшень, одним із найпомітніших є підвищення продуктивності на телевізорах із невеликим об'ємом оперативної пам'яті, що забезпечує дещо поліпшену навігацію та чуйність. Оновлення має скоротити час завантаження пристрою більш ніж на чотири секунди. Воно також звільняє місце в пам'яті пристрою на 20%, що може бути особливо актуально для пристроїв з обмеженим обсягом вбудованої пам'яті.

Google додала більш швидке завантаження і поліпшену вертикальну та горизонтальну прокрутку. Завдяки їм пристрої мають працювати плавніше і швидше. З'явилися також три нові режими енергоспоживання: "низький", "оптимізований" і "підвищений".

Google використовує генеративний штучний інтелект і новий API для поліпшення пошуку контенту в Android 14 для телевізорів. ШІ має краще рекомендувати контент для перегляду.

Додана також функція "картинка в картинці". Як пише сайт Android Police, у розробників завжди були складнощі з реалізацією цієї технології. Такий режим був доступний в Android TV 7 і 8, потім його видалили, а потім знову повернули в Android 13, яка так повноцінно і не вийшла.

Це буде не так, як багато хто звик на телефонах і планшетах, де режим "картинка в картинці" дозволяє згорнути відео або інший контент, зазвичай для багатозадачності. Так само він працював і на старих версіях Android TV, однак Google заявляє, що режим в Android 14 для телевізорів доступний тільки для "немедіадодатків", які споживають обмежені системні ресурси.

Дивитися відео "картинка в картинці" не вийде, але Google передбачила чотири варіанти застосування функції: комунікаційні сервіси (відеодзвінки та голосові виклики), інтеграція з розумним будинком (дверні дзвінки та радіоняні), моніторинг здоров'я (фітнес-трекери) і новинні стрічки в режимі реального часу (спортивні результати та біржові зведення).

Огляд операційної системи Android TV 14

З Android 14 телевізори також отримають нові спеціальні можливості, які спрощують використання смарт-телевізорів для всіх. Найважливішою з них є корекція кольору, яка дає змогу користувачам налаштовувати колірний профіль системи з урахуванням колірних дефектів. Це впливає на все, що відображається на екрані, і дає змогу користувачам не возитися зі складними налаштуваннями. Доступні чотири передустановки, які допомагають компенсувати певні колірні дефекти.

В Android 14 TV також додано функції Switch Access і віртуальний Dpad для розширення можливостей керування телевізором. Це допомагає людям із порушеннями моторики орієнтуватися в операційній системі Android 14 для телевізорів.

Також доступна опція виділення системного тексту жирним шрифтом, що полегшує читання слів і символів. Спеціальні можливості запускаються за допомогою поєднання клавіш, що спрощує їх увімкнення і вимкнення.

Раніше писали, що телевізор Sony Bravia 8 II визнали "королем телевізорів" за підсумками щорічного конкурсу Value Electronics. Він за багатьма характеристиками обійшов Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED і LG G5 OLED.

У липні Google випустила третю бета-версію першого квартального випуску Android 16. Оновлення має виправити деякі помилки на смартфонах Pixel.