Удалите старые селфи: в Британии придумали неожиданный способ борьбы с засухой
Британское правительство призвало граждан удалить старые фото и электронные письма. Причем это было сделано во время обсуждения ситуации с нехваткой воды.
Пять регионов Соединенного Королевства официально признаны страдающими от засухи, еще в шести наблюдается сложная ситуация, сказано в сообщении на сайте правительства Великобритании.
На этой неделе состоялось заседание Национальной группы по борьбе с засухой, на котором нынешняя ситуация с нехваткой воды была определена как «инцидент национального значения». По данным метеорологов, июль этого года стал пятым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.
В Национальную группу по борьбе с засухой входят представители Метеорологического бюро, британского правительства, регулирующих органов, компаний водоснабжения, Национального союза фермеров, а также специалисты в области охраны природы. Она дали рекомендации, как сократить расход в воды в таких сложных погодных условиях.
В частности, жителей Великобритании призвали:
- установить дождевые бочки для сбора дождевой воды и использовать эту воду для работ в саду;
- починить протекающий туалет — ведь такие протечки могут уносить 200–400 литров воды в день;
- использовать воду из кухни для полива растений;
- отказаться от полива газона;
- закрывать краны во время бритья или чистки зубов;
- сократить время принятия душа;
- удалить старые электронные письма и фотографии.
К последнему пункту было дано отдельное разъяснение. Дело в том, что центрам обработки данных требуется огромное количество воды для охлаждения своих систем. Соответственно, чем меньше данных, тем меньше затрат на охлаждение.
Также стало известно, что летом в жару лучше ограничить использование некоторых гаджетов. В такой черный список попали стиральная машина, духовка и даже некоторые осветительные приборы. Специалисты говорят, что разумное ограничение поможет заметно уменьшить счета за электроэнергию.
