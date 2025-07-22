Эти приборы просто пожирают электроэнергию: топ-5 самой затратной бытовой техники

Вопрос, как уменьшить счета за электричество, актуален даже в летнюю жару. Но не все пользователи точно знают, какие приборы у них дома приносят больше всего затрат.

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Среди «пожирателей энергии» особенно выделяются пять бытовых приборов, пишет energysavingtrust.org.uk. Издание также дает рекомендации, как использовать бытовую технику максимально эффективно.

Стиральная машина

«Стиралка» оказалась лидером электропотребления, вместе с посудомоечными и сушильными машинами. На эти приборы, по данным издания, приходится 14% типичного счета за электроэнергию.

В этой ситуации может помочь стирка при более низкой температуре. А стирку с половинной загрузкой лучше не запускать – подождите, пока соберется полноценная партия.

То же самое касается посудомоечной машины. Используйте короткий цикл или режим Eco и не запускайте машину, если она не заполнена.

Холодильники и морозильники

На эти приборы приходится около 13% расходов на электроэнергию в среднем домохозяйстве. Причем и холодильник, и морозилка должны работать постоянно.

Они рассчитаны на долгий срок службы, так что перед покупкой лучше сразу проверить маркировку энергоэффективности.

Телевизоры и ноутбуки

Несмотря на то, что сами по себе ноутбуки, телевизоры и игровые приставки потребляют не так уж много электроэнергии, на бытовую электронику приходится около 6% вашего счета за электроэнергию.

Чтобы сэкономить, выключайте режим ожидания. А при выборе телевизора учитывайте размеры экрана.

Освещение

На осветительные приборы приходится около 5% от общего счета за электроэнергию. Тут совет довольно простой – выходя из комнаты, выключайте свет, чтобы он не горел напрасно.

Еще можно перейти на светодиодные лампы – это тоже поможет сэкономить.

Духовка

Около 4% вашего счета за электроэнергию приходится на различные кухонные приборы – духовку, микроволновку, варочную панель и чайник.

Учтите, что при разогреве еды микроволновки показали себя эффективнее духовок, – ведь они подогревают только саму пищу, а не воздух внутри нее.

Ранее Фокус писал о том, что делать, если холодильник сломался летом. Мы собрали несложные рекомендации, которые помогут уберечь еду.

Также стало известно, какие продукты лучше убрать в холодильник во время жары. Кроме очевидных тортов и пирожных, лучше держать в холодильнике арахисовую пасту (чтобы она не испортилась) и ягоды (чтобы они дольше оставались свежими).