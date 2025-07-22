Ці прилади просто пожирають електроенергію: топ-5 найвитратнішої побутової техніки

Питання, як зменшити рахунки за електрику, актуальне навіть у літню спеку. Але не всі користувачі точно знають, які прилади у них вдома приносять найбільше витрат.

Related video

Серед "пожирачів енергії" особливо виділяються п'ять побутових приладів, пише energysavingtrust.org.uk. Видання також дає рекомендації, як використовувати побутову техніку максимально ефективно.

Пральна машина

"Пральна машина" виявилася лідером електроспоживання, разом із посудомийними та сушильними машинами. На ці прилади, за даними видання, припадає 14% типового рахунку за електроенергію.

У цій ситуації може допомогти прання за нижчої температури. А прання з половинним завантаженням краще не запускати — почекайте, поки збереться повноцінна партія.

Те саме стосується посудомийної машини. Використовуйте короткий цикл або режим Eco і не запускайте машину, якщо вона не заповнена.

Холодильники та морозильники

На ці прилади припадає близько 13% витрат на електроенергію в середньому домогосподарстві. Причому і холодильник, і морозилка мають працювати постійно.

Вони розраховані на довгий термін служби, тож перед покупкою краще відразу перевірити маркування енергоефективності.

Телевізори та ноутбуки

Попри те, що самі по собі ноутбуки, телевізори та ігрові приставки споживають не так вже й багато електроенергії, на побутову електроніку припадає близько 6% вашого рахунку за електроенергію.

Щоб заощадити, вимикайте режим очікування. А під час вибору телевізора враховуйте розміри екрана.

Освітлення

На освітлювальні прилади припадає близько 5% від загального рахунку за електроенергію. Тут порада досить проста — виходячи з кімнати, вимикайте світло, щоб воно не горіло марно.

Ще можна перейти на світлодіодні лампи — це теж допоможе заощадити.

Духовка

Близько 4% вашого рахунку за електроенергію припадає на різні кухонні прилади — духовку, мікрохвильовку, варильну панель і чайник.

Врахуйте, що під час розігрівання їжі мікрохвильовки показали себе ефективнішими за духові шафи, — адже вони підігрівають тільки саму їжу, а не повітря всередині неї.

Раніше Фокус писав про те, що робити, якщо холодильник зламався влітку. Ми зібрали нескладні рекомендації, які допоможуть уберегти їжу.

Також стало відомо, які продукти краще прибрати в холодильник під час спеки. Крім очевидних тортів і тістечок, краще тримати в холодильнику арахісову пасту (щоб вона не зіпсувалася) і ягоди (щоб вони довше залишалися свіжими).