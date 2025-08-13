Видаліть старі селфі: у Британії придумали несподіваний спосіб боротьби з посухою

Британський уряд закликав громадян видалити старі фото та електронні листи. Причому це було зроблено під час обговорення ситуації з нестачею води.

П'ять регіонів Сполученого Королівства офіційно визнано такими, що потерпають від посухи, ще в шести спостерігається складна ситуація, ідеться в повідомленні на сайті уряду Великобританії.

Цього тижня відбулося засідання Національної групи з боротьби з посухою, на якому нинішню ситуацію з нестачею води було визначено як "інцидент національного значення". За даними метеорологів, липень цього року став п'ятим найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень.

У Національну групу по боротьбі з посухою входять представники Метеорологічного бюро, британського уряду, регулюючих органів, компаній водопостачання, Національної спілки фермерів, а також фахівці в галузі охорони природи. Вона дала рекомендації, як скоротити витрату води в таких складних погодних умовах.

Зокрема, жителів Великої Британії закликали:

встановити дощові бочки для збору дощової води і використовувати цю воду для робіт у саду;

полагодити туалет, що протікає, — адже такі протікання можуть забирати 200-400 літрів води на день;

використовувати воду з кухні для поливу рослин;

відмовитися від поливу газону;

закривати крани під час гоління або чищення зубів;

скоротити час прийняття душу;

видалити старі електронні листи і фотографії.

До останнього пункту було дано окреме роз'яснення. Річ у тім, що центрам обробки даних потрібна величезна кількість води для охолодження своїх систем. Відповідно, чим менше даних, тим менше витрат на охолодження.

Також стало відомо, що влітку у спеку краще обмежити використання деяких гаджетів. До такого чорного списку потрапили пральна машина, духовка і навіть деякі освітлювальні прилади. Фахівці кажуть, що розумне обмеження допоможе помітно зменшити рахунки за електроенергію.