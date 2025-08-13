Видаліть старі селфі: у Британії придумали несподіваний спосіб боротьби з посухою
Британський уряд закликав громадян видалити старі фото та електронні листи. Причому це було зроблено під час обговорення ситуації з нестачею води.
П'ять регіонів Сполученого Королівства офіційно визнано такими, що потерпають від посухи, ще в шести спостерігається складна ситуація, ідеться в повідомленні на сайті уряду Великобританії.
Цього тижня відбулося засідання Національної групи з боротьби з посухою, на якому нинішню ситуацію з нестачею води було визначено як "інцидент національного значення". За даними метеорологів, липень цього року став п'ятим найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень.
У Національну групу по боротьбі з посухою входять представники Метеорологічного бюро, британського уряду, регулюючих органів, компаній водопостачання, Національної спілки фермерів, а також фахівці в галузі охорони природи. Вона дала рекомендації, як скоротити витрату води в таких складних погодних умовах.
Зокрема, жителів Великої Британії закликали:
- встановити дощові бочки для збору дощової води і використовувати цю воду для робіт у саду;
- полагодити туалет, що протікає, — адже такі протікання можуть забирати 200-400 літрів води на день;
- використовувати воду з кухні для поливу рослин;
- відмовитися від поливу газону;
- закривати крани під час гоління або чищення зубів;
- скоротити час прийняття душу;
- видалити старі електронні листи і фотографії.
До останнього пункту було дано окреме роз'яснення. Річ у тім, що центрам обробки даних потрібна величезна кількість води для охолодження своїх систем. Відповідно, чим менше даних, тим менше витрат на охолодження.
Також стало відомо, що влітку у спеку краще обмежити використання деяких гаджетів. До такого чорного списку потрапили пральна машина, духовка і навіть деякі освітлювальні прилади. Фахівці кажуть, що розумне обмеження допоможе помітно зменшити рахунки за електроенергію.
Раніше Фокус писав про те, що робити, якщо телефон перегрівся на сонці. Перш за все, потрібно негайно прибрати його в тінь. Потім його краще вимкнути і залишити на деякий час у прохолодному місці — поки він не повернеться до своєї нормальної температури. Тільки врахуйте, що цей процес може бути доволі довгим, — у складному випадку відновлення може зайняти кілька годин.