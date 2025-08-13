Будущее солнечной энергетики не на крышах: как прозрачные панели меняют индустрию

Жители Австралии, одного из мировых лидеров в сфере солнечной энергетики, оснащают дома прозрачными фотоэлектрическими панелями.

Большое преимущество в том, что их можно устанавливать не только на крышах, но и на окнах, фасадах, мансардах, навесах, балюстрадах и даже перголах. Подробнее о применении технологии рассказало издание Energy Matters.

Солнечная энергетика в Австралии прошла долгий путь развития. Многие домохозяйства используют традиционные солнечные панели, которые монтируются на крышах домов и помогают сильно сократить расходы на электроэнергию, а также уменьшить зависимость от электросети. Со временем австралийцы осваивают новые технологии, и одной из самых перспективных из них являются прозрачные солнечные панели.

Особенности конструкции позволяют не просто крепить их на крышах, но внедрять в архитектуру здания. С помощью прозрачных панелей люди, планирующие ремонт или строительство дома, получают возможность объединить производство энергии с естественным освещением, терморегуляцией, с красивым дизайном.

Как работают прозрачные солнечные панели

Прозрачные солнечные панели, также известные как интегрированные в здания фотоэлектрические системы (BIPV), используют передовые материалы для генерации электроэнергии, пропуская при этом свет. Они доступны в различных вариантах прозрачности: от полупрозрачных, похожих на стекло, до тонированных или матовых панелей, которые также могут защищать от солнца или заменять шторы.

В отличие от обычных панелей, прозрачные солнечные панели разработаны так, чтобы гармонично вписываться в архитектурные особенности. Это позволяет собирать солнечную энергию с неожиданных мест, таких как вертикальные поверхности, изогнутые углы и открытые пространства, не перегружая крышу и не портя внешний вид здания. Практически любую поверхность можно превратить в стильную электростанцию.

Австралия уже занимает лидирующие позиции в мире по использованию солнечной энергии, но даже у систем, устанавливаемых только на крышах, есть свои ограничения. Не у каждого дома правильный уклон крыши, размер или ориентация для максимальной эффективности использования солнечной энергии. Деревья, соседние здания и ограничения, связанные с культурным наследием, могут еще больше снизить эффективность использования крыш.

Прозрачные солнечные панели позволяют обойти эти препятствия. На дома с ограниченным пространством на крыше или сложной геометрией их можно установить вертикально. Для домов в городской местности или зонах лесных пожаров, где традиционные панели могут не соответствовать требованиям планирования, прозрачные солнечные панели также могут оказаться полезными.

Обычные панели лучше всего работают при более низких температурах, а многие прозрачные фотоэлектрические системы оптимизированы для рассеянного света и вертикального солнечного освещения, идеально подходящего для окон, выходящих на восток или запад, а также для затененных открытых зон. Это может сгладить сезонные колебания и повысить эффективность в течение всего года.

Стоимость

Прозрачные солнечные панели по-прежнему дороже в расчете на ватт, чем стандартные крышные фотоэлектрические панели. Однако соотношение стоимости более сложное. Поскольку эти панели выполняют двойную функцию, выступая одновременно в качестве конструктивных элементов или элементов дизайна и генераторов энергии, они компенсируют затраты в других областях.

Например, солнечный люк может заменить традиционный световой люк и стать частью солнечной батареи на крыше. Солнечная пергола может снизить теплопотери, одновременно генерируя электроэнергию, что снижает потребность в кондиционировании воздуха в соседних комнатах. Со временем эта эффективность накапливается.

Также появились первые признаки того, что транспортные солнечные батареи становятся более доступными на рынке. В Австралии архитекторы и строители начинают экспериментировать с их использованием в домах средней и высокой стоимости.

Прозрачные солнечные панели подойдут не для каждого дома. Их эффективность зависит от угла установки, степени прозрачности и регионального климата. В отличие от стандартных панелей, они пока не пользуются такой же популярностью на рынке и не обладают таким же опытом установки.

Ранее писали, что ученые из Японии создали прозрачные солнечные элементы. Они пропускают до 79% лучей и элементы органично вписываются в дизайн.

Писали также, что в Испании начался кризис солнечной энергетики. Страна стала второй в Европе по количеству солнечных электростанций, но они вырабатывают слишком много энергии, которую приходится продавать очень дешево.