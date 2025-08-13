Майбутнє сонячної енергетики не на дахах: як прозорі панелі змінюють індустрію

Жителі Австралії, одного зі світових лідерів у сфері сонячної енергетики, оснащують будинки прозорими фотоелектричними панелями.

Велика перевага в тому, що їх можна встановлювати не тільки на дахах, а й на вікнах, фасадах, мансардах, навісах, балюстрадах і навіть перголах. Детальніше про застосування технології розповіло видання Energy Matters.

Сонячна енергетика в Австралії пройшла довгий шлях розвитку. Багато домогосподарств використовують традиційні сонячні панелі, які монтуються на дахах будинків і допомагають сильно скоротити витрати на електроенергію, а також зменшити залежність від електромережі. Згодом австралійці освоюють нові технології, і однією з найперспективніших з них є прозорі сонячні панелі.

Особливості конструкції дають змогу не просто кріпити їх на дахах, а впроваджувати в архітектуру будівлі. За допомогою прозорих панелей люди, які планують ремонт або будівництво будинку, отримують можливість об'єднати виробництво енергії з природним освітленням, терморегуляцією, з красивим дизайном.

Як працюють прозорі сонячні панелі

Прозорі сонячні панелі, також відомі як інтегровані в будівлі фотоелектричні системи (BIPV), використовують передові матеріали для генерації електроенергії, пропускаючи при цьому світло. Вони доступні в різних варіантах прозорості: від напівпрозорих, схожих на скло, до тонованих або матових панелей, які також можуть захищати від сонця або замінювати штори.

На відміну від звичайних панелей, прозорі сонячні панелі розроблені так, щоб гармонійно вписуватися в архітектурні особливості. Це дає змогу збирати сонячну енергію з несподіваних місць, таких як вертикальні поверхні, вигнуті кути і відкриті простори, не перевантажуючи дах і не псуючи зовнішній вигляд будівлі. Практично будь-яку поверхню можна перетворити на стильну електростанцію.

Австралія вже посідає провідні позиції у світі з використання сонячної енергії, але навіть у систем, що встановлюються тільки на дахах, є свої обмеження. Не у кожного будинку правильний ухил даху, розмір або орієнтація для максимальної ефективності використання сонячної енергії. Дерева, сусідні будівлі та обмеження, пов'язані з культурною спадщиною, можуть ще більше знизити ефективність використання дахів.

Прозорі сонячні панелі дають змогу обійти ці перешкоди. На будинки з обмеженим простором на даху або складною геометрією їх можна встановити вертикально. Для будинків у міській місцевості або зонах лісових пожеж, де традиційні панелі можуть не відповідати вимогам планування, прозорі сонячні панелі також можуть виявитися корисними.

Звичайні панелі найкраще працюють за нижчих температур, а багато прозорих фотоелектричних систем оптимізовано для розсіяного світла і вертикального сонячного освітлення, що ідеально підходить для вікон, які виходять на схід або захід, а також для затінених відкритих зон. Це може згладити сезонні коливання і підвищити ефективність протягом усього року.

Вартість

Прозорі сонячні панелі, як і раніше, дорожчі в розрахунку на ват, ніж стандартні дахові фотоелектричні панелі. Однак співвідношення вартості складніше. Оскільки ці панелі виконують подвійну функцію, виступаючи одночасно в якості конструктивних елементів або елементів дизайну і генераторів енергії, вони компенсують витрати в інших областях.

Наприклад, сонячний люк може замінити традиційний світловий люк і стати частиною сонячної батареї на даху. Сонячна пергола може знизити тепловтрати, одночасно генеруючи електроенергію, що знижує потребу в кондиціонуванні повітря в сусідніх кімнатах. З часом ця ефективність накопичується.

Також з'явилися перші ознаки того, що транспортні сонячні батареї стають доступнішими на ринку. В Австралії архітектори та будівельники починають експериментувати з їхнім використанням у будинках середньої та високої вартості.

Прозорі сонячні панелі підійдуть не для кожного будинку. Їхня ефективність залежить від кута встановлення, ступеня прозорості та регіонального клімату. На відміну від стандартних панелей, вони поки що не користуються такою ж популярністю на ринку і не мають такого ж досвіду встановлення.

