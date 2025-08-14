Bitcoin установил новый максимум: какая стоимость криптовалюты

Bitcoin впервые преодолел отметку в 124 тысячи долларов. Однако после пикового значения цена Bitcoin несколько упала и на утро 14 августа стоимость криптовалюты составляла около 123 тысяч долларов за единицу.

Related video

Вечером в Нью-Йорке стоимость Bitcoin стремительно выросла до 123 500 долларов, побив предыдущий максимум в 123 205 долларов, который был зафиксирован менее месяца назад. И уже утром в Сингапуре криптовалюта поднялась до уровня около 124 000 долларов, сообщает Bloomberg.

Рекордный скачок произошел на фоне новых максимумов на фондовом рынке США, где индекс S&P 500 также установил рекорд.

Однако после пикового значения цена Bitcoin начала падать и на утро четверга составляла около 123 тысяч долларов за единицу.

Эксперты объясняют такой рост тем, что в последние месяцы Bitcoin стабильно набирает популярность среди крупных инвесторов. Отчасти это связано с политикой Вашингтона, создающей благоприятный регуляторный климат для цифровых валют. Крупные компании, в частности Strategy Майкла Сейлора, активно покупают криптовалюту, повторяя популярную практику накопления. Аналогичная тенденция охватывает и другие цифровые активы, такие как Ethereum, что в целом подпитывает волну роста на рынке.

Рыночная капитализация Bitcoin выросла примерно до 2,5 триллиона долларов, а Ethereum — почти до 575 миллиардов долларов, причем оба токена занимают около 70% всей торговли криптовалютой.

В 2025 году биткоин подорожал почти на 32% на фоне долгожданных регуляторных побед для сектора после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом. Трамп назвал себя "криптопрезидентом", а его семья за последний год сделала ряд шагов в этом секторе.

Последний толчок к внедрению криптовалюты в США был предоставлен в виде указа, изданного в четверг на прошлой неделе, который облегчит доступ к этому классу активов в пенсионных счетах. Указ также может стать толчком для таких компаний по управлению активами, как BlackRock и Fidelity, которые управляют криптовалютными биржевыми фондами.

Продвижение криптовалюты в пенсионные сбережения также может быть сопряжено с рисками, поскольку этот класс активов обычно характеризуется гораздо большей волатильностью, чем акции и облигации, на которые обычно полагались компании по управлению активами для таких счетов.

Напомним, в Великобритании продолжается история Джеймса Гауэллса, который потерял 8000 биткоинов из-за того, что его жесткий диск просто выбросили при уборке. После неудач в суде мужчина решил токенизировать свой потерянный кошелек.

А пользователь Polymarket, который каждый раз делал ставки на то, что событие не произойдет, заработал такой стратегией более 250 тысяч долларов. Кроме прогнозов относительно стоимости криптовалюты, игрок ставил на события российско-украинской войны и вероятность встречи президентов Украины и РФ.