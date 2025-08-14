Bitcoin встановив новий максимум: яка вартість криптовалюти

Bitcoin вперше подолав позначку у 124 тисячі доларів. Проте після пікового значення ціна Bitcoin дещо впала і на ранок 14 серпня вартість криптовалюти становила близько 123 тисяч доларів за одиницю.

Ввечері в Нью-Йорку вартість Bitcoin стрімко зросла до 123 500 доларів, побивши попередній максимум у 123 205 доларів, який було зафіксовано менш як місяць тому. І вже вранці в Сінгапурі криптовалюта піднялася до рівня близько 124 000 доларів, повідомляє Bloomberg.

Рекордний стрибок стався на тлі нових максимумів на фондовому ринку США, де індекс S&P 500 також встановив рекорд.

Проте після пікового значення ціна Bitcoin почала падати й на ранок четверга становила близько 123 тисяч доларів за одиницю.

Експерти пояснюють таке зростання тим, що останніми місяцями Bitcoin стабільно набирає популярність серед великих інвесторів. Частково це пов’язано з політикою Вашингтона, що створює сприятливий регуляторний клімат для цифрових валют. Великі компанії, зокрема Strategy Майкла Сейлора, активно купують криптовалюту, повторюючи популярну практику накопичення. Аналогічна тенденція охоплює й інші цифрові активи, такі як Ethereum, що в цілому підживлює хвилю зростання на ринку.

Ринкова капіталізація Bitcoin зросла приблизно до 2,5 трильйона доларів, а Ethereum – майже до 575 мільярдів доларів, причому обидва токени займають близько 70% усієї торгівлі крипто валютою.

У 2025 році біткоїн подорожчав майже на 32% на тлі довгоочікуваних регуляторних перемог для сектору після повернення президента Дональда Трампа в Білий дім. Трамп назвав себе "криптопрезидентом", а його родина за останній рік зробила низку кроків у цьому секторі.

Останній поштовх до впровадження криптовалюти в США був наданий у вигляді указу, виданого в четвер минулого тижня, який полегшить доступ до цього класу активів у пенсійних рахунках. Указ також може стати поштовхом для таких компаній з управління активами, як BlackRock і Fidelity, які управляють криптовалютними біржовими фондами.

Просування криптовалюти в пенсійні заощадження також може бути пов'язане з ризиками, оскільки цей клас активів, як правило, характеризується набагато більшою волатильністю, ніж акції та облігації, на які зазвичай покладалися компанії з управління активами для таких рахунків.

