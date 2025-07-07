РФ у Покровську і ріст біткоїна: гравець заробив $255 тисяч ставками на те, чого не відбудеться
Користувач Polymarket, який щоразу робив ставки на те, що подія не станеться, заробив такою стратегією понад 250 тисяч доларів. Окрім прогнозів щодо вартості криптовалюти, гравець ставив на події російсько-української війни та ймовірність зустрічі президентів України та РФ.
Користувач з ніком "Olololo" приєднався до платформи американського ринку прогнозів на основі криптовалюти Polymarket у червні 2024 року. У його профілі можна побачити, що він послідовно щодо кожного з прогнозів обирав відповідь "ні".
Гравець ставив на те, що криптовалюти біткоїн, етеріум і солана не проб'ють заданої позначки вартості за певний проміжок часу, та на події в Україні, наприклад, що ЗС РФ не захоплять Покровськ до 30 червня 2025 чи що Володимир Зеленський не залишить посаду президента України до липня.
Також користувач Olololo поставив на те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна не відбудеться до липня, і таку ж ставку зробив щодо серпня.
Загальний обсяг угод на момент публікації новини складав понад 6 287 000 доларів, із них чистий прибуток користувача — понад 255 000 доларів. Загалом він брав участь у 136 ринках.
Нагадаємо, у березні 2025 року букмекери на Polymarket почали приймати ставки на повернення Христа у 2025 році. Станом на липень ставка зібрала понад 731 000 доларів, а вірогідність другого пришестя Ісуса оцінювалася у 2%.
В лютому на порталі Polymarket опублікували графік ставок на завершення війни у 2025 році, які почали приймати 31 грудня 2024 року. Після телефонних розмов президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним ставки зросли на 15%.