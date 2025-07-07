РФ в Покровске и рост биткоина: игрок заработал $255 тысяч ставками на то, чего не произойдет
Пользователь Polymarket, который каждый раз делал ставки на то, что событие не произойдет, заработал такой стратегией более 250 тысяч долларов. Кроме прогнозов насчет стоимости криптовалюты, игрок ставил на события российско-украинской войны и вероятность встречи президентов Украины и РФ.
Пользователь с ником "Olololo" присоединился к платформе американского рынка прогнозов на основе криптовалюты Polymarket в июне 2024 года. В его профиле можно увидеть, что он последовательно по каждому из прогнозов выбирал ответ "нет".
Игрок ставил на то, что криптовалюты биткоин, этериум и солана не пробьют заданной отметки стоимости за определенный промежуток времени, и на события в Украине, например, что ВС РФ не захватят Покровск до 30 июня 2025 года или что Владимир Зеленский не покинет пост президента Украины до июля.
Также пользователь Olololo поставил на то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не состоится до июля, и такую же ставку сделал относительно августа.
Общий объем сделок на момент публикации новости составлял более 6 287 000 долларов, из них чистая прибыль пользователя — более 255 000 долларов. В целом он участвовал в 136 рынках.
Напомним, в марте 2025 года букмекеры на Polymarket начали принимать ставки на возвращение Христа в 2025 году. По состоянию на июль ставка собрала более 731 000 долларов, а вероятность второго пришествия Иисуса оценивалась в 2%.
В феврале на портале Polymarket опубликовали график ставок на завершение войны в 2025 году, которые начали принимать 31 декабря 2024 года. После телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным ставки выросли на 15%.