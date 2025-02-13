Завершение войны в 2025 году: какие прогнозы букмекеров

Появление в Украине войск НАТО и ЕС имеет далеко не нулевые шансы, прогнозируют букмекеры. Кроме того, они сомневаются, что украинцы признают оккупацию территории и прекратится огонь.

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Пользователи букмекерского портала отреагировали на разговоры лидеров Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации. После информации о телефонных звонках ставки на завершение войны в 2025 году выросли на 15%. Об этом свидетельствуют графики, опубликованные на портале Polymarket.

Прием ставок относительно завершения российско-украинской войны открыли 31 декабря 2024 года, через месяц после того, как в США на президентских выборах выиграл Дональд Трамп. График ставок стартовал с вероятности 60%, 11 января упал до 56%. По состоянию на 13 декабря дается 70% вероятности на то, что война завершится до конца 2025 года. При этом рост на 15% произошел после общения Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которое состоялось 12 февраля.

Завершение войны — какие шансы в 2025 году Фото: Скриншот

Завершение войны — прогнозы на 2025 год

На портале можно увидеть, какие прогнозы относительно других событий, связанных с войной РФ:

война завершится до 20 апреля 2025 года — вероятность 32%;

прекратится огонь на линии фронта до июля 2025 года — 45%;

Украина признает российскую оккупацию — 33%;

Украина согласится отдать Трампу редкоземельные металлы — 66%;

Украина вступит в НАТО в 2025 году — 8%;

на территории Украины введут войска НАТО или ЕС — 13%.

Пользователи букмекерского портала ранее угадали ряд событий, связанных с США. Например, они предсказали выигрыш Трампа на выборах в США. В другом прогнозе говорилось о завершении войны в течение 90 дней после выигрыша. Кроме того, последнее, что они предсказали — повышение американских тарифов на торговлю с Мексикой, США и Китаем.

Отметим, шансы на завершение войны изменились после телефонных звонков между лидерами трех стран, которые состоялись вечером 12 февраля. Фокус рассказывал, что сначала Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Американский президент сообщил, что Путина, как выяснилось, также беспокоит гибель миллионов россиян. По итогам общения решили создать две команды, российскую и американскую, которые начнут переговоры о мире.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся через час после звонка Путину. Президент Украины заявил, что общение с американским президентом прошло "хорошо": говорили о дронах, оружии, а также о различных дипломатических и экономических вопросах.

Напоминаем, 13 февраля таблоид Bild рассказал о реакции европейских политиков на разговор Путина и Трампа. Между тем аналитики Bloomberg сформулировали три сценария вероятного завершения войны.