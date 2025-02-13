Завершення війни у 2025 році: який прогноз букмекерів

Поява в Україні військ НАТО та ЄС має далеко не нульові шанси, прогнозують букмекери. Крім того, вони сумніваються, що українці визнають окупацію території та припиниться вогонь.

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Користувачі букмекерського порталу відреагували на розмови лідерів Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації. Після інформації про телефонні дзвінки ставки на завершення війни у 2025 році зросли на 15%. Про це свідчать графіки, опубліковані на порталі Polymarket.

Приймання ставок щодо завершення російсько-української війни почали 31 грудня 2024 року, через місяць після того, у США на президентських виборах виграв Дональд Трамп. Графік ставок стартував з ймовірності 60%, 11 січня упав до 56%. Станом на 13 грудня дається 70% ймовірності на те, що війна завершиться до кінця 2025 року. При цьому зростання на 15% відбулось після спілкування Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, яке відбулось 12 лютого.

Завершення війни - які шанси у 2025 році Фото: Скриншот

Завершення війни — прогнози на 2025 рік

На порталі можна побачити, які прогнози щодо інших подій, пов'язаних з війною РФ:

війна завершиться до 20 квітня 2025 року — ймовірність 32%;

припиниться вогонь на лінії фронту до липня 2025 року — 45%;

Україна визнає російську окупацію — 33%;

Україна погодиться віддати Трампу рідкоземельні метали — 66%;

Україна вступить у НАТО у 2025 році — 8%;

на території України введуть війська НАТО чи ЄС — 13%.

Користувачі букмекерського порталу раніше вгадали низку подій, пов'язаних з США. Наприклад, вони передбачили виграш Трампа на виборах у США. У іншому прогнозі ішлося про завершення війни протягом 90 днів після виграшу. Крім того, останнє, що вони передбачили — підвищення американських тарифів на торгівлю з Мексикою, США та Китаєм.

Зазначимо, шанси на завершення війни змінились після телефонних дзвінків між лідерами трьох країн, які відбулись увечері 12 лютого. Фокус розповідав, що спершу Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Американський президент повідомив, що Путіна, як з'ясувалось, також турбує загибель мільйонів росіян. За підсумками спілкування вирішили створити дві команди, російську та американську, які почнуть перемовини щодо миру.

Розмова Трампа з Зеленським відбулась через годину після дзвінка Путіну. Президент України заявив, що спілкування з американським президентом пройшло "добре": говорили про дрони, зброю, а також про різні дипломатичні та економічні питання.

Нагадуємо, 13 лютого таблоїд Bild розповів про реакцію європейських політиків на розмову Путіна і Трампа. Тим часом аналітики Bloomberg сформулювали три сценарії ймовірного завершення війни.