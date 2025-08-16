Они обязательно должны быть в офисе: названы самые нужные USB-гаджеты (фото)

Обычно при организации рабочего пространства люди в первую очередь думают о ноутбуке или компьютере. Но внимания заслуживают и мелкие гаджеты, которые могут сделать вашу работу намного более комфортной.

Если на компьютере или ноутбуке есть хотя бы один USB-порт, будь то USB-A или USB-C, вы можете добавить любой из этих полезных USB-гаджетов, пишет slashgear.com. Издание предлагает собственный рейтинг устройств, которые пригодятся всем.

Зарядная панель Anker 313

Если вам приходится сидеть за рабочим столом целый день, вы можете заранее зарядить свою технику. Тут и понадобится беспроводная зарядная подставка Anker 313, которая может обеспечивать мощность зарядки до 10 Вт.

Pарядная панель Anker 313 Фото: Anker

Если толщина чехла для вашего смартфона составляет менее 5 миллиметров, и в нём нет магнитных или металлических деталей, то вам даже не придется снимать чехол, чтобы зарядить устройство. Многие чехлы для наушников тоже поддерживают беспроводную зарядку, поэтому их можно просто надеть на наушники как единое целое.

Микрофон Jounivo

Если вам часто приходится проводить презентации или общаться по видеосвязи, вы будете обращать внимание на хорошее качество звука. Встроенный микрофон ноутбука вряд ли сможет это обеспечить, так что вам понадобится хороший микрофон с питанием от USB.

Регулируемый микрофон Jounivo

Микрофон Jounivo оснащен кнопкой отключения звука со светодиодным индикатором, довольно массивным основанием для обеспечения устойчивости во время использования и полностью регулируемой конструкцией на гибкой стойке, позволяющей перемещать микрофон в любое удобное для вас место.

Веб-камера NexiGo 1080p

Тут та же проблема – большинство веб-камер ноутбуков недостаточно хороши. Одним из самых популярных вариантов на Amazon сейчас является веб-камера NexiGo 1080p, которая может снимать видео с разрешением 1920 x 1080 и частотой 30 кадров в секунду.

Веб-камера NexiGo 1080p

Камера оснащена стеклянным объективом диаметром 3,6 мм, встроенным микрофоном с шумоподавлением и защитной шторкой, закрывающей объектив, когда он не используется. Камера совместима с Windows, macOS, Linux и ChromeOS и легко настраивается благодаря функции Plug-and-Play.

Световое кольцо Acmezing

Понадобится тем, кому важно безупречно выглядеть в кадре. Комплект кольцевой подсветки Acmezing Ring Lighting Kit — отличный вариант для рабочих пространств, где центральное место занимает ноутбук или настольный компьютер.

Кольцо подсветки Acmezing

Кольцо можно закрепить на верхней части экрана ноутбука или установить как отдельный светильник на входящем в комплект штативе. Кольцевой светильник имеет радиус наклона 180 градусов и вращающийся на 360 градусов шаровой шарнир.

Доступны пять настроек цветовой температуры: от холодного сине-белого до тёплого жёлтого, а также пять уровней яркости.

Настольный вентилятор Gaiatop

Этому гаджету для работы требуется всего один порт USB-A. Сам вентилятор занимает мало места и обладает компактными размерами 4,6 x 5,4 x 3 дюйма (10,7 x 13,7 x 7,8 см).

USB-вентилятор Gaiatop

Наклон регулируется в диапазоне 30 градусов, а также есть три скорости, которые можно переключать в зависимости от желаемой мощности.

