Вони обов'язково мають бути в офісі: названо найпотрібніші USB-гаджети (фото)

Зазвичай під час організації робочого простору люди насамперед думають про ноутбук або комп'ютер. Але уваги заслуговують і дрібні гаджети, які можуть зробити вашу роботу набагато комфортнішою.

Якщо на комп'ютері або ноутбуці є хоча б один USB-порт, чи то USB-A, чи то USB-C, ви можете додати будь-який із цих корисних USB-гаджетів, пише slashgear.com. Видання пропонує власний рейтинг пристроїв, які стануть у пригоді всім.

Зарядна панель Anker 313

Якщо вам доводиться сидіти за робочим столом цілий день, ви можете заздалегідь зарядити свою техніку. Тут і знадобиться бездротова зарядна підставка Anker 313, яка може забезпечувати потужність зарядки до 10 Вт.

Рарядна панель Anker 313 Фото: Anker

Якщо товщина чохла для вашого смартфона становить менше 5 міліметрів, і в ньому немає магнітних або металевих деталей, то вам навіть не доведеться знімати чохол, щоб зарядити пристрій. Багато чохлів для навушників теж підтримують бездротову зарядку, тому їх можна просто надіти на навушники як єдине ціле.

Мікрофон Jounivo

Якщо вам часто доводиться проводити презентації або спілкуватися через відеозв'язок, ви звертатимете увагу на хорошу якість звуку. Вбудований мікрофон ноутбука навряд чи зможе це забезпечити, тож вам знадобиться хороший мікрофон із живленням від USB.

Регульований мікрофон Jounivo

Мікрофон Jounivo оснащений кнопкою вимкнення звуку зі світлодіодним індикатором, доволі масивною основою для забезпечення стійкості під час використання і повністю регульованою конструкцією на гнучкій стійці, що дає змогу переміщати мікрофон у будь-яке зручне для вас місце.

Веб-камера NexiGo 1080p

Тут та ж проблема — більшість веб-камер ноутбуків недостатньо хороші. Одним із найпопулярніших варіантів на Amazon зараз є веб-камера NexiGo 1080p, яка може знімати відео з роздільною здатністю 1920 x 1080 і частотою 30 кадрів за секунду.

Веб-камера NexiGo 1080p

Камера оснащена скляним об'єктивом діаметром 3,6 мм, вбудованим мікрофоном із шумопоглинанням і захисною шторкою, що закриває об'єктив, коли він не використовується. Камера сумісна з Windows, macOS, Linux і ChromeOS і легко налаштовується завдяки функції Plug-and-Play.

Світлове кільце Acmezing

Знадобиться тим, кому важливо мати бездоганний вигляд у кадрі. Комплект кільцевого підсвічування Acmezing Ring Lighting Kit — чудовий варіант для робочих просторів, де центральне місце займає ноутбук або настільний комп'ютер.

Кільце підсвічування Acmezing

Кільце можна закріпити на верхній частині екрана ноутбука або встановити як окремий світильник на штативі, що входить до комплекту. Кільцевий світильник має радіус нахилу 180 градусів і кульовий шарнір, що обертається на 360 градусів.

Доступні п'ять налаштувань колірної температури: від холодного синьо-білого до теплого жовтого, а також п'ять рівнів яскравості.

Настільний вентилятор Gaiatop

Цьому гаджету для роботи потрібен лише один порт USB-A. Сам вентилятор займає мало місця і має компактні розміри 4,6 x 5,4 x 3 дюйми (10,7 x 13,7 x 7,8 см).

USB-вентилятор Gaiatop

Нахил регулюється в діапазоні 30 градусів, а також є три швидкості, які можна перемикати залежно від бажаної потужності.

