Популярные повербанки вдруг стали опасными: что делать, если ваш оказался среди них

Компания ESR отзывает внешние аккумуляторы HaloLock из-за опасений по поводу возгорания. Обладателям небезопасных устройств обещают вернуть деньги.

Related video

Некоторые модели беспроводных внешних аккумуляторов HaloLock оказались подвержены риску перегрева и возгорания. Уже известно около десятка таких случаев, пишет zdnet.com. Ущерб от огнеопасных устройств составил около 20 тысяч долларов.

Хотя инцидентов было зафиксировано немного, компания ESR посчитала, что этого достаточно для добровольного отзыва проблемных повербанков.

Отзыву подлежат около 35 тысяч устройств. Как отмечает издание, повербанк ESR Halolock продавался на Amazon и прочих популярных ресурсах с сентября 2023 года по июль 2025 года по цене от 32 до 40 долларов.

Если у вас модели с номерами 2G520, 2G505B и 2G512B – это ваш случай. Надпись «ESR» напечатана на задней стороне, номер модели — на правой стороне, а на одной из сторон расположены пять круглых светодиодных индикаторов, уточняют специалисты.

Прежде всего, использование таких моделей надо немедленно прекратить. Пользователям рекомендуют написать на устройстве слово «Reduced» перманентным маркером и отправить его фотографию в техподдержку ESR.

Также эксперты напоминают, что выбрасывать повербанк вместе с обычным мусором нельзя. Даже контейнеров для утилизации использованных аккумуляторов, которые работают в случае с обычными литий-ионными батареями, в этом случае будет недостаточно. Проблемный повербанк надо сдать в специальный пункт сбора опасных бытовых отходов.

Издание напоминает, что незадолго до этих инцидентов на такие же меры пошла и компания Anker. В конце июля она тоже отозвала несколько своих популярных повербанков.

Напомним, тогда Фокус писал, что миллионы повербанков взрываются и горят. Отзыву модели A1263 повербанка PowerCore 10000 предшествовала серия жалоб на то, что устройство взорвалось и загорелось. Тогда было получено 19 жалоб, они касались 1 158 000 повербанков, которые были проданы онлайн в период с июня 2016-го по декабрь 2022 года. Еще тогда стало известно, что люди получили ожоги – к счастью, незначительные. В случае с повербанками ESR Halolock о пострадавших не сообщалось.

Еще эксперты пояснили, что делать, если повербанк нагревается. Если нагрев небольшой – ничего страшного, но если устройство нагревается сильно – лучше вообще его не использовать.