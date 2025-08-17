Популярні повербанки раптом стали небезпечними: що робити, якщо ваш опинився серед них

Компанія ESR відкликає зовнішні акумулятори HaloLock через побоювання з приводу загоряння. Власникам небезпечних пристроїв обіцяють повернути гроші.

Деякі моделі бездротових зовнішніх бездротових акумуляторів HaloLock виявилися схильні до ризику перегріву і загоряння. Уже відомо близько десятка таких випадків, пише zdnet.com. Збиток від вогненебезпечних пристроїв склав близько 20 тисяч доларів.

Хоча інцидентів було зафіксовано небагато, компанія ESR вирішила, що цього достатньо для добровільного відкликання проблемних повербанків.

Відкликанню підлягають близько 35 тисяч пристроїв. Як зазначає видання, повербанк ESR Halolock продавали на Amazon та інших популярних ресурсах із вересня 2023 року до липня 2025 року за ціною від 32 до 40 доларів.

Якщо у вас моделі з номерами 2G520, 2G505B і 2G512B — це ваш випадок. Напис "ESR" надруковано на задньому боці, номер моделі — на правому боці, а на одній зі сторін розташовано п'ять круглих світлодіодних індикаторів, уточнюють фахівці.

Перш за все, використання таких моделей треба негайно припинити. Користувачам рекомендують написати на пристрої слово "Reduced" перманентним маркером і надіслати його фотографію в техпідтримку ESR.

Також експерти нагадують, що викидати повербанк разом зі звичайним сміттям не можна. Навіть контейнерів для утилізації використаних акумуляторів, які працюють у випадку зі звичайними літій-іонними батареями, у цьому випадку буде недостатньо. Проблемний повербанк треба здати в спеціальний пункт збору небезпечних побутових відходів.

Видання нагадує, що незадовго до цих інцидентів на такі самі заходи пішла і компанія Anker. Наприкінці липня вона теж відкликала кілька своїх популярних повербанків.

Нагадаємо, тоді Фокус писав, що мільйони повербанків вибухають і горять. Відкликанню моделі A1263 повербанка PowerCore 10000 передувала серія скарг на те, що пристрій вибухнув і загорівся. Тоді було отримано 19 скарг, вони стосувалися 1 158 000 повербанків, які були продані онлайн у період з червня 2016-го по грудень 2022 року. Ще тоді стало відомо, що люди отримали опіки — на щастя, незначні. У випадку з повербанками ESR Halolock про постраждалих не повідомлялося.

Ще експерти пояснили, що робити, якщо повербанк нагрівається. Якщо нагрівання невелике — нічого страшного, але якщо пристрій нагрівається сильно — краще взагалі його не використовувати.