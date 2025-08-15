Ваш iPhone может больше, чем вы думаете: эксперт раскрыл неожиданные подробности

Смартфоны Apple не зря считаются одними из лучших. Их хвалят за отличные камеры, стильный дизайн и новаторские решения. Но не все особенности этих смартфонов известны пользователям.

Одно из главных преимуществ экосистемы Apple — это бесперебойное взаимодействие между различными категориями гаджетов, пишет slashgear.com. Причем речь о взаимодействии не только на программном уровне, но и на уровне аппаратного обеспечения. Как пояснил эксперт издания, ваш iPhone вполне может зарядить смарт-часы Apple Watch.

Для такой «перекрестной» зарядки понадобится только сам Phone и кабельное зарядное устройство для Apple Watch. Единственное требование, которое следует учитывать, — наличие у телефона порта USB Type-C (то есть, заряжать Apple Watch получится только с iPhone 15 и iPhone 16).

Просто надежно закрепите Apple Watch на магнитном зарядном устройстве, которое идет в комплекте с умными часами, а затем подключите другой конец провода к порту USB-C на iPhone. Эксперты протестировал и миниатюрное зарядное устройство из комплекта зарядной подставки ESR «3 в 1», и все тоже работало отлично.

Технически, любой сторонний зарядный аксессуар для Apple Watch должен работать просто при подключении его к порту USB-C на iPhone. Длина провода при этом не имеет значения. Только используйте фирменное зарядное устройство Apple или аксессуары, сертифицированные MFi. Сторонние беспроводные зарядные устройства могут перегреться, загореться и непоправимо испортить ваши гаджеты.

Apple догоняет Samsung

Еще специалист отмечает, что раньше iPhone не поддерживал обратную беспроводную зарядку для аксессуаров, и пользователи могли заряжать зарядку от телефона только в проводном режиме. Однако компании-конкуренты – такие как Samsung – предоставляли такую опцию уже давно: к примеру, Galaxy Watch можно было зарядить, прикладывая их к задней панели флагманского смартфона Galaxy S, когда заряд носимого устройства заканчивался. Оба устройства при этом должны поддерживать беспроводную зарядку Qi, но это не проблема, та как вся отрасль использует один и тот же стандарт.

Похоже, что Apple наконец-то решила изменить эту ситуацию. По крайней мере, уже есть информация, что она уже протестировала обратную беспроводную зарядку на iPhone 17 Pro. А предполагаемые рендеры iPhone 17 Pro демонстрировали большую, четко обозначенную область под островком камеры, которая, по-видимому, предназначена для как раз обеспечения возможности обратного беспроводного обмена данными с широким спектром аксессуаров, включая умные часы.

