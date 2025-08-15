Ваш iPhone може більше, ніж ви думаєте: експерт розкрив несподівані подробиці

Смартфони Apple не дарма вважаються одними з найкращих. Їх хвалять за чудові камери, стильний дизайн і новаторські рішення. Але не всі особливості цих смартфонів відомі користувачам.

Одна з головних переваг екосистеми Apple — це безперебійна взаємодія між різними категоріями гаджетів, пише slashgear.com. Причому йдеться про взаємодію не тільки на програмному рівні, а й на рівні апаратного забезпечення. Як пояснив експерт видання, ваш iPhone цілком може зарядити смарт-годинник Apple Watch.

Для такої "перехресної" зарядки знадобиться тільки сам Phone і кабельний зарядний пристрій для Apple Watch. Єдина вимога, на яку слід зважати, — наявність у телефона порту USB Type-C (тобто, заряджати Apple Watch вийде тільки з iPhone 15 і iPhone 16).

Просто надійно закріпіть Apple Watch на магнітному зарядному пристрої, що йде в комплекті з розумним годинником, а потім підключіть інший кінець дроту до порту USB-C на iPhone. Експерти протестували і мініатюрний зарядний пристрій з комплекту зарядної підставки ESR "3 в 1", і все теж працювало відмінно.

Технічно, будь-який сторонній зарядний аксесуар для Apple Watch має працювати просто при підключенні його до порту USB-C на iPhone. Довжина дроту при цьому не має значення. Тільки використовуйте фірмовий зарядний пристрій Apple або аксесуари, сертифіковані MFi. Сторонні бездротові зарядні пристрої можуть перегрітися, загорітися і непоправно зіпсувати ваші гаджети.

Apple наздоганяє Samsung

Ще фахівець зазначає, що раніше iPhone не підтримував зворотне бездротове заряджання для аксесуарів, і користувачі могли заряджати зарядку від телефона лише в дротовому режимі. Однак компанії-конкуренти — такі як Samsung — надавали таку опцію вже давно: приміром, Galaxy Watch можна було зарядити, прикладаючи їх до задньої панелі флагманського смартфона Galaxy S, коли заряд пристрою, що носиться, закінчувався. Обидва пристрої при цьому повинні підтримувати бездротову зарядку Qi, але це не проблема, оскільки вся галузь використовує один і той самий стандарт.

Схоже, що Apple нарешті вирішила змінити цю ситуацію. Принаймні, вже є інформація, що вона вже протестувала зворотну бездротову зарядку на iPhone 17 Pro. А передбачувані рендери iPhone 17 Pro демонстрували велику, чітко позначену ділянку під острівцем камери, яка, мабуть, призначена для забезпечення можливості зворотного бездротового обміну даними з широким спектром аксесуарів, включно з розумними годинниками.

Раніше Фокус писав, що, якщо змінити п'ять налаштувань, то можна не витрачатися на новий iPhone. Тоді йшлося про поліпшення роботи вашого гаджета після випуску оновлення iOS 18.6.

Також стало відомо, що головною функцією, через яку iPhone весь час програє Android, є регулювання гучності. Річ у тім, що власники смартфонів Apple досі використовують єдиний універсальний повзунок гучності, а на Android можна налаштовувати окремі повзунки.