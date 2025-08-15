"Новая категория дронов": чем Antigravity отличается от дронов DJI и поможет ли украинцам

Производитель камер Insta360 в январе 2026 года выпустит первый квадрокоптер Antigravity, который может задать новое направление развития коммерческих дронов.

Главными особенностями устройства является простое управление продуманные инструменты для него. Редактор издания The Verge Шон Холлистер опробовал дрон еще до выпуска и поделился впечатлениями в своей статье.

Управление и камера

В отличие от современных дронов, Antigravity всегда будет комплектоваться очками виртуальной реальности для управления от первого лица. Они дают очень широкое поле зрения, примерно 90 градусов по диагонали.

Контролер Grip с датчиком движения позволяет направить дрон в нужном направлении одним движением руки. Функция "картинка в картинке" показывает направление полета коптера, чтобы лучше его контролировать и избегать столкновений, не прерывая при этом съемку. Insta360 дополнительно разрабатывает традиционный контроллер с двумя стиками и защиту пропеллеров.

Очки для управление дроном Antigravity поставляются в комплекте Фото: The Verge

Благодаря 360-градусной камере пилот может посмотреть в любом направлении, просто повернув голову. Чтобы лучше рассмотреть объекты, не нужно лететь к ним или направлять камеру. При этом дрон одновременно записывает видео в разрешении 8K во всех направлениях, а потом пересматривать его и зумировать.

"Внешне и полет немного напоминает DJI Mini, с похожими складными лучами и весом менее 250 граммов, но ощущения от использования нового Antigravity A1 совершенно иные. Как и в случае с Hover X1, который полностью отказался от контроллеров, создается ощущение, что Antigravity открыла совершенно новую категорию дронов", — прокомментировал журналист.

Контролер Grip позволяет удобно управлять квадрокоптером Antigravity Фото: The Verge

Недостатки нового дрона

Впрочем, нужно понимать и недостатки технологии. Пусть камера записывает в 8K, но пиксели распределяются по очень широкой панораме. этого пока недостаточно, чтобы приближать многие объекты без существенной потери качества изображения. Скорость передачи видео ограничена 30 кадрами в секунду при разрешении 8K или 5,7K при 60 кадрах в секунду, что тоже далеко от идеала.

"Надеюсь, в финальной версии будет меньше визуальных артефактов и более сильный беспроводной сигнал, чем у прототипа: дальность и качество изображения в гарнитуре были неплохими, но они определенно не соответствовали высоким стандартам DJI", — заявил Шон Холлистер.

Пресс-секретарь Бен Лю Insta360 рассказал Verge, что цены в разных регионах могут различаться из-за пошлин, но полный комплект с очками и контроллером должен стоить дешевле DJI Mavic. Возможно, в пределах 1300-1700 долларов, но менее 2000 долларов. Китайская компания планирует продавать новые дроны в США, тогда как DJI находится под запретом.

Перспективы для военных

DJI столкнулась с рядом проблем из-за того, что ее дроны начали активно использовать на войне в Украине, в частости в качестве небольших бомбардировщиков. Поэтому Insta360 добавила функцию "обнаружения полезной нагрузки", которая заставляет Antigravity сразу же приземлиться, если к нему что-то подвешивают. По словам Бена Лю, это помешает запускать дрон вместе с боеприпасами.

"Мы просто хотим показать, что этот дрон создан исключительно для развлечения", — подчеркнул он.

В то же время, The Verge считает, что Antigravity может стать мощным инструментом для ведения разведки благодаря 360-градусной камере. Вполне возможно, что Силы обороны Украины найдут ему применение.

