"Нова категорія дронів": чим Antigravity відрізняється від дронів DJI і чи допоможе українцям

Виробник камер Insta360 у січні 2026 року випустить перший квадрокоптер Antigravity, який може задати новий напрямок розвитку комерційних дронів.

Головними особливостями пристрою є просте управління та продумані інструменти для нього. Редактор видання The Verge Шон Голлістер випробував дрон ще до випуску і поділився враженнями у своїй статті.

Управління та камера

На відміну від сучасних дронів, Antigravity завжди комплектуватиметься окулярами віртуальної реальності для управління від першої особи. Вони дають дуже широке поле зору, приблизно 90 градусів по діагоналі.

Контролер Grip з датчиком руху дає змогу спрямувати дрон у потрібному напрямку одним рухом руки. Функція "картинка в картинці" показує напрямок польоту коптера, щоб краще його контролювати й уникати зіткнень, не перериваючи при цьому зйомку. Insta360 додатково розробляє традиційний контролер із двома стіками та захист пропелерів.

Окуляри для керування дроном Antigravity поставляються в комплекті Фото: Bridenstine

Завдяки 360-градусній камері пілот може подивитися в будь-якому напрямку, просто повернувши голову. Щоб краще роздивитися об'єкти, не потрібно летіти до них або направляти камеру. Водночас дрон одночасно записує відео з роздільною здатністю 8K у всіх напрямках, а потім переглядати його і зумувати.

"Зовні і політ трохи нагадує DJI Mini, зі схожими складними променями і вагою менше 250 грамів, але відчуття від використання нового Antigravity A1 зовсім інші. Як і у випадку з Hover X1, який повністю відмовився від контролерів, створюється відчуття, що Antigravity відкрила абсолютно нову категорію дронів", — прокоментував журналіст.

Контролер Grip дає змогу зручно керувати квадрокоптером Antigravity Фото: Bridenstine

Недоліки нового дрона

Втім, потрібно розуміти і недоліки технології. Нехай камера записує у 8K, але пікселі розподіляються по дуже широкій панорамі. цього поки недостатньо, щоб наближати багато об'єктів без істотної втрати якості зображення. Швидкість передачі відео обмежена 30 кадрами в секунду при роздільній здатності 8K або 5,7K при 60 кадрах в секунду, що теж далеко від ідеалу.

"Сподіваюся, у фінальній версії буде менше візуальних артефактів і сильніший бездротовий сигнал, ніж у прототипу: дальність і якість зображення в гарнітурі були непоганими, але вони безумовно не відповідали високим стандартам DJI", — заявив Шон Голлістер.

Прессекретар Бен Лю Insta360 розповів Verge, що ціни в різних регіонах можуть різнитися через мита, але повний комплект з окулярами та контролером має коштувати дешевше за DJI Mavic. Можливо, в межах 1300-1700 доларів, але менше 2000 доларів. Китайська компанія планує продавати нові дрони в США, тоді як DJI перебуває під забороною.

Перспективи для військових

DJI зіткнулася з низкою проблем через те, що її дрони почали активно використовувати на війні в Україні, зокрема як невеликі бомбардувальники. Тому Insta360 додала функцію "виявлення корисного навантаження", яка змушує Antigravity відразу ж приземлитися, якщо до нього щось підвішують. За словами Бена Лю, це завадить запускати дрон разом із боєприпасами.

"Ми просто хочемо показати, що цей дрон створений виключно для розваги", — наголосив він.

Водночас The Verge вважає, що Antigravity може стати потужним інструментом для ведення розвідки завдяки 360-градусній камері. Цілком можливо, що Сили оборони України знайдуть йому застосування.

