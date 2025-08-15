Не совершайте эту ошибку: девушка случайно сломала MacBook куском бумаги (видео)

Владелица MacBook пожаловалась, что дисплей ее компьютера серьезно поврежден из-за обычной открытки, которую она оставила на клавиатуре, перед тем как закрыть крышку.

Последствия контакта экрана MacBook Air с куском бумаги, пользовательница под ником classicheidi показала в TikTok. На видео видно, что большую часть дисплея занимает черная полоса.

"Учитесь на моих ошибках. Я только что открыла свой ноутбук и увидела самый большой страх века. Я очень растеряна, потому что только что достала его наружу и положила на кровать. Когда я положила его на кровать, он был треснут. Я очень растеряна", — сказала владелица ноутбука.

Далее девушка показала прямоугольную открытку, оставленную под крышкой ноутбука. Она предположила, что именно давление со стороны этого небольшого кусочка бумаги привело к повреждению экрана MacBook.

Как объясняет TechRadar, ноутбуки Apple являются чрезвычайно тонкими, а это означает, что расстояние между клавиатурой и дисплеем очень мало, когда крышка закрыта. Соответственно, что-либо, размещенное в этом промежутке, может повредить дисплей.

Об этом также говорится на официальной странице Apple Support. В компании предупреждают, что перед закрытием ноутбука нужно обязательно убрать все посторонние предметы, включая крышку для камеры.

"Оставление любых материалов на дисплее, клавиатуре или подставке для рук может препятствовать работе дисплея, когда он закрыт, и привести к его повреждению", — отметили в Apple.

Напомним, компания Apple может начать массовое производство относительно бюджетного Macbook, который будет работать на чипсете iPhone 16 Pro, в конце этого года или в начале следующего.