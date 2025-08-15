Не робіть цю помилку: дівчина випадково зламала MacBook шматком паперу (відео)

Власниця MacBook поскаржилась, що дисплей її комп’ютера серйозно пошкоджений через звичайну листівку, яку вона залишила на клавіатурі, перед тим як закрити кришку.

Наслідки контакту екрана MacBook Air зі шматком паперу, користувачка під ніком classicheidi показала в TikTok. На відео видно, що більшу частину дисплея займає чорна смуга.

MacBook зламався через листівку

"Вчіться на моїх помилках. Я щойно відкрила свій ноутбук і побачила найбільший страх століття. Я дуже збентежена, бо щойно дістала його назовні і поклала на ліжко. Коли я поклала його на ліжко, він був тріснутий. Я дуже збентежена", — сказала власниця ноутбука.

Далі дівчина показала прямокутну листівку, залишену під кришкою ноутбука. Вона припустила, що саме тиск з боку цього невеликого шматочка паперу призвів до пошкодження екрана MacBook.

Як пояснює TechRadar, ноутбуки Apple є надзвичайно тонкими, а це означає, що відстань між клавіатурою та дисплеєм дуже мала, коли кришка закрита. Відповідно, будь-що, розміщене в цьому проміжку, може пошкодити дисплей.

Про це також йдеться на офіційній сторінці Apple Support. В компанії попереджають, що перед закриттям ноутбука потрібно обов’язково прибрати всі сторонні предмети, включаючи кришку для камери.

"Залишення будь-яких матеріалів на дисплеї, клавіатурі або підставці для рук може перешкоджати роботі дисплея, коли він закритий, і призвести до його пошкодження", — наголосили в Apple.

Нагадаємо, компанія Apple може почати масове виробництво відносно бюджетного Macbook, який працюватиме на чипсеті iPhone 16 Pro, наприкінці цього року або на початку наступного.