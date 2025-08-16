Техноностальгия: 5 удивительных устройств Apple из 90-х, о которых вы забыли (фото, видео)

Американская технологическая компания Apple шла на различные эксперименты, чтобы удовлетворить потребности пользователей в течение 1990-хх годов. Ряд раритетных гаджетов давно находится на полках музеев в качестве экспонатов, но продолжает радовать энтузиастов техники.

Среди неожиданных предложений Apple были портативные компьютеры, камеры и даже принтеры, сообщает "Межа".

Американский техногигант пытался прийти к простоте и практичности в своих товарах, чтобы противодействовать более крупным конкурентам. Следующая пятерка продуктов показывает, как корпорация пыталась идти в ногу со временем, иногда имея как неплохие успехи, так и громкие коммерческие провалы.

Macintosh Portable

Macintosh Portable стал первым переносным ПК Фото: Открытые источники

Идея противостоять крупным гигантам в области первого переносного компьютера подтолкнула Apple к созданию такой машины, которую начали выпускать в 1989-1990 годах. Имея вес около 7 кг с жидкокристаллическим дисплеем, этот ПК быстро обрел доверие среди юзеров.

Но большие габариты с высокой ценой в $7300 остался объектом интереса лишь определенных групп профессионалов, а продукт так не получил популярности на мировом рынке.

Quick Take 100

Камера Quick Take 100 Фото: Из открытых источников

Еще одним продуктом Apple в 1994 году была цифровая камера Quick Take 100. Она позволяла хранить восемь фото на 1 Мб памяти с разрешением 640 на 480 пикселей.

Тогда камера стоила $750 долларов и не нашла интереса среди юзеров. В то же время она заложила фундамент дальнейшего развития для продуктов следующих поколений, где будут присутствовать камеры.

Powerbook 190

Powerbook 190 от Apple Фото: Открытые источники

Год спустя компания выпустила первый массово успешный ноутбук Powerbook 190. Он имел процессор Intel и цветной жидкокристаллический дисплей, а сам продукт был нацелен на профессионалов, которые хотели работать продуктами компании "с невысокой ценой".

Несмотря на высокую цену от $1600 до $2200, ноутбук получил признание среди пользователей за баланс между производительностью и доступностью. Это добавило веса компании в сфере портативных устройств в середине 1990-хх годов.

Newton eMate 300

Newton eMate 300 от Apple Фото: Фото взяты из открытых источников

В 1997 году техногигант выпустил продукт Newton eMate 300 — карманный персональный компьютер, который предназначался для образовательных целей. Это устройство получило небольшой коммерческий успех, но продолжило традицию Apple к выпускам персональных устройств.

Сама машина обладала способностью различать рукописный почерк и помогала студентам работать с текстовым и базовым графическим редактором. Несмотря на прогресс в выпуске персональных машин, продукт не получил широкого признания.

Apple Pippin

Игровая консоль Apple Pippin Фото: Открытые источники

Оригинальной попыткой противостоять гигантам видеоигр стала консоль Apple Pippin, выпущенной в 1996 году. Это был своеобразный гибрид приставки и мультимедийной платформы, которая пыталась объединить преимущества платформеров с услугами гиганта.

Одна высокая цена и ограниченная библиотека игр не вызвали интерес среди пользователей. Сам продукт считается одним из самых больших провалов технокорпорации, после чего Apple сместил акцент внимания к персональным гаджетам.

