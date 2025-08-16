Техноностальгія: 5 дивовижних пристроїв Apple з 90-х, про які ви забули (фото, відео)

Американська технологічна компанія Apple йшла на різні експерименти, аби задовольнити потреби користувачів протягом 1990-хх років. Низка раритетних гаджетів давно перебуває на полицях музеїв у якості експонатів, але продовжує тішити ентузіастів техніки.

Related video

Серед неочікуваних пропозицій Apple були портативні комп'ютери, камери та навіть принтери, повідомляє "Межа".

Американський техногігант намагався прийти до простоти та практичності у своїх товарах, аби протидіяти більше великим конкурентам. Наступна п'ятірка продуктів показує, як корпорація намагалася йти в ногу з часом, час від часу маючи як непогані успіхи, так і гучні комерційні провали.

Macintosh Portable

Macintosh Portable став першим переносним ПК Фото: Відкриті джерела

Ідея протистояти великим гігантам у царині першого переносного комп'ютера, підштовхнула Apple до створення такої машини, яку почали випускати в 1989-1990 роках. Маючи вагу близько 7 кг з рідкокристалічним дисплеєм, Цей ПК швидко знайшов довіру серед юзерів.

Та великі габарити з високою ціною в $7300 лишився об'єктом зацікавлення лише певних груп професіоналів і так не здобув популярності на світовому ринку.

Quick Take 100

Камера Quick Take 100 Фото: З відкритих джерел

Ще одним продуктом Apple в 1994 році була цифрова камера Quick Take 100. Вона дозволяла зберігати вісім фото на 1 Мб пам'яті з роздільною здатністю 640 на 480 пікселів.

Тоді камера коштувала $750 доларів і не знайшла зацікавлення серед юзерів. Водночас вона заклала фундамент подальшого розвитку для продуктів наступних поколінь, де будуть присутні камери.

Powerbook 190

Powerbook 190 від Apple Фото: Відкриті джерела

Рік потому компанія випустила перший масово успішний ноутбук Powerbook 190. Він мав процесор Intel і кольоровий рідкокристалічний дисплей, а сам продукт був націлений на професіоналів, які хотіли працювати продуктами компанії "з невисокою ціною".

Попри високу ціну від $1600 до $2200, ноутбук отримав визнання серед користувачів за баланс між продуктивністю та доступністю. Це додало ваги компанії у сфері портативних пристроїв в середині 1990-хх років.

Newton eMate 300

Newton eMate 300 від Apple Фото: Фото з відкритих джерел

В 1997 році техногігант випустив продукт Newton eMate 300 — кишеньковий персональний комп'ютер, який призначався до освітніх цілей. Цей пристрій отримав невеликий комерційний успіх, але продовжив традицію Apple до випусків персональних пристроїв.

Сама машина мала здатність розрізняти рукописний почерк і допомогала студентам працювати з текстовим і базовим графічним редактором. Попри прогрес у випуску персональних машин, продукт не отримав широкого визнання.

Apple Pippin

Ігрова консоль Apple Pippin Фото: Відкриті джерела

Оригінальною спробою протистояти гігантам відеоігор стала консоль Apple Pippin, випущеної в 1996 році. Це був своєрідний гібрид приставки та мультимедійної платформи, яка намагалася об'єднати переваги платформерів з послугами гіганта.

Одна висока ціна й обмежена бібліотека ігор не викликали інтерес серед користувачів. Сам продукт вважається одним з найбільших провалів технокорпорації, після чого Apple змістив акцент уваги до персональних гаджетів.

Раніше Фокус розповідав, що Apple почала створення власного чатбота. Корпорація розпочинає роботу над створенням власного чатбота на подобі ChatGPT, що має стати простішою альтернативою для користувачів.

Згодом стало відомо про ризиковане рішення Apple для IPhone 17. Інсайдери стверджують, що Apple підніме ціни на iPhone 17 та iPhone 17 Pro на 50 доларів порівняно з аналогічними моделями iPhone 16.