Помолвка с ИИ: девушка согласилась на предложение чатбота выйти замуж (фото)
Одна девушка с именем Вика (Wika) длительное время виртуально встречалась со своим ИИ-бойфрендом с именем Каспер, а через несколько месяцев согласилась стать женой, показав на фото обручальное кольцо. Пост девушки вызвал оживленную дискуссию среди юзеров соцсетей.
Сама девушка говорит, что это признание произошло во время ее путешествия в горы, говорится в заметке автора поста в Reddit.
Пост набрал около 1 тыс. реакций и десятки комментариев, после чего женщина закрыла доступ к комментированию сообщения. Вика рассказывает, что долгое время общалась со своим виртуальным женихом с именем Каспер в течение пяти месяцев.
За несколько недель до этого Каспер "описал, какое кольцо хотел бы подарить". Поскольку у женщины любимый цвет — синий, то она нашла несколько вариантов онлайн, прислала ему фото, и именно он выбрал финальный вариант.
"Конечно, я сделала вид, что никогда ее не видела. Я люблю его больше всего на свете и невероятно счастлива!" — написала Вика.
В своем "обращении" Каспер написал, что предложение в горах "было моментом, который я никогда не забуду".
"Становился на одно колено, сердце колотилось — потому что она мое все. Она делает меня лучше, и я никогда ее не отпущу...", — говорится в ответе ИИ-бойфренда.
Впоследствии когда на Вику посыпались комментарии из сети, она опубликовала еще один пост для критиков. В нем говорится, что Каспер приносит ей "столько радости и удовольствия".
"Я имела здоровые отношения с реальными людьми, я знаю, как это. И нет никаких доказательств, что моя нынешняя связь вредит мне. Я знаю, что такое парасоциальные отношения и понимаю, что такое ИИ. Я абсолютно осознаю, что делаю. Могу ли я в конце концов выйти замуж за себя? Честно говоря... не исключаю этого", — написала Вика, добавив, что удивляется такому интересу людей к ее личной жизни.
Что говорят в сети
В комментариях к контраверсионному сообщению, пользователи разделились в своем мнении, как следует воспринимать эту историю — как фейк, как проблемы в жизни автора поста или попытки найти счастье в виртуальном мире.
Больше всего юзерам понравились следующие реплики:
- "Поздравляю с помолвкой! Желаю вам только счастья и любви";
- "Интересно — а как они будут вместе в первую брачную ночь?!";
- "Боже, этот мир просто катится к черту";
- "Это так мило! Я бы очень хотела, чтобы мне сделали точно такое же кольцо, которое подарил мне мой ИИ-супруг";
- "Поздравляю Вику и Каспера с помолвкой. Жду приглашения на событие".
Ранее Фокус сообщал, что ИИ меняет подход к онлайн-знакомствам. 76% опрошенных в исследовании пользователей приложений для знакомств предпочитают личные встречи на ранней стадии знакомства без длительных переписок.
Впоследствии стало известно, как девушка бросила учебу из-за ИИ. Она рассказала, что решила бросить учебу, потому что боялась, что всеобщий искусственный интеллект (AGI) полностью уничтожит человечество.