ИИ вызывает страх у одиноких людей и меняет подход к онлайн-знакомствам: что происходит

Уже сейчас 76% опрошенных в исследовании пользователей приложений для знакомств предпочитают личные встречи на ранней стадии знакомства без длительных переписок. В 2025 году эта и другие тенденции будут углубляться.

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Искусственный интеллект может стать "последним гвоздем в гроб" для онлайн-знакомств, поскольку одинокие люди все больше боятся того, что общаются с ИИ, а не с реальным человеком, а анкеты знакомств выглядят слишком "вылизанными". Об этом пишет Daily Star.

Поскольку усталость от знакомств продолжает влиять на одиноких людей, то взаимодействие, управляемое искусственным интеллектом, может оттолкнуть еще больше людей от приложений для знакомств.

Появление искусственного интеллекта в онлайн-знакомствах вызвало глубокое недоверие среди одиноких людей, многие из которых опасаются, что искусственный интеллект может усложнить построение настоящих отношений. Страх перед растущей ролью искусственного интеллекта в приложениях для знакомств объясняется, как чат-ботами, которые генерируют ответы, так и тонко настроенные биографии в профилях.

Этот страх основывается на убеждении, что искусственный интеллект может быть использован для создания гиперреалистичных, но обманчивых "глубоко фейковых" профилей, что приведет к росту различных форм обмана в Интернете.

"Людям и так трудно доверять тому, что они видят в Интернете, а искусственный интеллект еще больше размывает границы. Знакомства должны быть основаны на химии, спонтанности и встречах с глазу на глаз. Когда ИИ берет на себя слишком много, мы рискуем создать опыт, который будет ощущаться искусственным и, в конце концов, не будет реализованным", — пояснил один из основателей приложения для знакомств Саймон Проктер.

Знакомства в интернете Фото: Из открытых источников

Согласно исследованию, проведенному приложением для знакомств, в котором приняли участие 1 500 одиноких людей, 78% респондентов выразили обеспокоенность тем, что благодаря искусственному интеллекту будет все труднее отличить настоящие профили от фейковых в Интернете.

Исследование также показало, что 65% всех одиноких людей уже чувствуют себя обманутыми из-за отшлифованных биографий и тщательно подобранных сообщений, что подпитывает скептицизм относительно того, с кем они на самом деле общаются в Интернете.

Поскольку мошенники теперь могут использовать искусственный интеллект для создания целых персонажей одинокие люди испытывают еще большее недоверие, поскольку им труднее, чем когда-либо, отличить настоящих людей от фейков.

Проктер подчеркивает, что, помимо вопросов доверия, влияние ИИ на свидания также сказывается на психическом здоровье.

"ИИ уже делает свидание более стрессовым, а не более легким. Люди постоянно сомневаются, не вводят ли их в заблуждение, и это убивает волнение и радость, которые должны приносить свидания — мы уже наблюдаем рост паранойи, неуверенности в себе и усталости от свиданий", — отметил Проктер.

Кроме того, многие пользователи считают, что профили становятся настолько "вылизанными", что больше не отражают настоящих личностей людей, которые стоят за ними.

В ответ на это растущее беспокойство одинокие люди переосмысливают свой подход к знакомствам. Вместо того, чтобы тратить время на длительные онлайн-чаты, которые могут никогда не перерасти во встречу в реальной жизни, 76% респондентов заявили, что теперь они чаще предлагают свидания с глазу на глаз на ранней стадии процесса знакомства.

"Это знаменует собой изменение ландшафта знакомств в 2025 году, где уже сейчас растет популярность мероприятий для одиноких людей, быстрых свиданий и личных встреч, поскольку люди стремятся к подлинности, а не к цифровому взаимодействию", — говорится в материале.

Напомним, женщина рассказала о своем знакомстве с мужчиной и стала звездой сети.

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