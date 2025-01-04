Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть восстановленный Бахмут после войны (фото)
ИИ предполагает, что в Бахмуте многоэтажки будут плавно переходить в частный сектор. Кроме того, искусственный интеллект считает, что свою работу возобновит завод "Артемсоль".
Бахмут после войны по версии искусственного интеллекта будет выглядеть как современный город, в котором будут находиться исторические здания и символы мира. Фото будущего Мариуполя опубликовало издание "Новости.LIVE".
Центр Бахмута после восстановления будет сочетать в себе современную архитектуру и восстановленные исторические здания: здесь будет множество невысоких многоэтажек и площадей.
Спальные районы и окраины Бахмута ШИ показал, как сочетание современной архитектуры, природных ландшафтов и уютной атмосферы. Многоэтажки плавно переходят в частный сектор со свободной территорией для отдыха и домашнего хозяйства.
Кроме того, искусственный интеллект нарисовал, как может выглядеть восстановленное предприятие "Артемсоль" в Бахмуте.
Восстановленное здание завода опять же является образцом современной архитектуры, которая одновременно заботится об экологии и отдает должное истории предприятия.
Напомним, в ноябре ИИ показал, как будет выглядеть восстановленный Мариуполь после войны.
Фокус также писал о том, что ИИ впервые нарисовал сам себя и показал, как он выглядит