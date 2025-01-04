Штучний інтелект показав, як виглядатиме відновлений Бахмут після війни (фото)

ШІ передбачає, що у Бахмуті багатоповерхівки плавно переходитимуть у приватний сектор. Крім того, штучний інтелект вважає, що свою роботу відновить завод "Артемсіль".

Related video

Бахмут після війни за версією штучного інтелекту виглядатиме як сучасне місто, в якому міститимуться історичні будівлі та символи миру. Фото майбутнього Маріуполя опублікувало видання "Новини.LIVE".

Центр Бахмута після відбудови поєднуватиме в собі сучасну архітектуру та відновлені історичні будівлі: тут буде безліч невисоких багатоповерхівок та площ.

Спальні райони та окраїни Бахмута ШІ показав, як поєднання сучасної архітектури, природних ландшафтів та затишної атмосфери. Багатоповерхівки плавно переходять у приватний сектор з вільною територією для відпочинку та домашнього господарства.

Спальний район Бахмута після війни очима ШІ Фото: Новини live

Крім того, штучний інтелект намалював, як може виглядати відновлене підприємство "Артемсіль" у Бахмуті.

Відновлена будівля заводу знову ж таки є зразком сучасної архітектури, яка водночас дбає про екологію та віддає належне історії підприємства.

ШІ показав завод "Артемсіль" після відбудови Фото: Новини live

Нагадаємо, у листопаді ШІ показав, як виглядатиме відновлений Маріуполь після війни.

Фокус також писав про те, що ШІ вперше намалював сам себе та показав, як він виглядає