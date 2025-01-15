"Вместе 45 лет": женщина рассказала о своем знакомстве с мужем и стала звездой сети

Энн выросла в консервативной семье. Родители давили, чтобы она достигла успехов в учебе и вышла замуж за "правильного" человека, то есть кого-то умного и успешного.

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71-летняя Энн Абель, которая прожила со своим мужем Энди в браке почти 45 лет, привлекла внимание молодой аудитории, рассказав в TikTok об истории их любви. После публикации этот ролик стал вирусным, собрав более двух миллионов просмотров и 240 тысяч лайков.

Решимость найти правильного партнера появилась, когда Энн было всего 11 лет. Она выросла в консервативной семье. Родители давили, чтобы дочь достигла успехов в учебе и вышла замуж за "правильного" человека, то есть кого-то умного и успешного.

Отношения с профессором

Когда Абель была старшеклассницей, отец сказал ей идти учиться на химическую инженерию — иначе отказался платить за колледж. Несмотря на трудности с математикой и естественными науками, дочь подчинилась и благодаря своей целеустремленности получила степень в Университете Тафтса. Однако в вопросе любви провела четкие личные границы.

"Инстинктивно я знала, что мужчина, за которого выйду замуж, должен быть тем, кого я выберу. Нашла умного профессора, доброго, терпеливого, уверенного в себе, но скромного. Некоторые люди хотят деньги, а я искала интеллект. Энди очень-очень умный, как по мне, это сексуально", — объясняет женщина в интервью изданию Newsweek.

В течение двух лет пара боролась, чтобы заслужить одобрение родителей. В конце концов, они поддержали брак.

Реакция зрителей

Пользователи сети засыпали автора видео комментариями, обсуждая то, насколько трудно найти своего человека в современных условиях.

"Со всем уважением, история вашей жизни настолько удивительна, что об этом стоит написать книгу или снять фильм", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Делайте это для себя, а не для них. Именно вы будете жить с этим человеком в одном доме".

Абель добавила, что ей очень нравится жить вместе с Энди.

"Мы действительно хорошая команда. Люблю просто быть в присутствии Энди. С ним гораздо веселее делать что-то, чем в одиночку. Просто нравится, когда он рядом", — резюмировала женщина.

Напомним, Джесс Даррингтон из Айдахо (США) решила задокументировать, как ежемесячно после рождения растет ее дочь. Она понятия не имела, что за это время больше всего изменений произойдет с ее старшим ребенком.

А вот 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью. Соответствующий ролик быстро завирусился в TikTok.