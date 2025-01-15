"Разом 45 років": жінка розказала про своє знайомство з чоловіком і стала зіркою мережі

Енн виросла у консервативній сім'ї. Батьки тиснули, щоб вона досягла успіхів у навчанні та вийшла заміж за "правильну" людину, тобто когось розумного та успішного.

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71-річна Енн Абель, яка прожила зі своїм чоловіком Енді у шлюбі майже 45 років, привернула увагу молодої аудиторії, розповівши у TikTok про історію їхнього кохання. Після публікації цей ролик став вірусним, зібравши понад два мільйони переглядів і 240 тисяч вподобайок.

Рішучість знайти правильного партнера з'явилася, коли Енн було лише 11 років. Вона виросла у консервативній сім'ї. Батьки тиснули, щоб дочка досягла успіхів у навчанні та вийшла заміж за "правильну" людину, тобто когось розумного та успішного.

Стосунки з професором

Коли Абель була старшокласницею, батько сказав їй йти навчатися на хімічну інженерію — інакше відмовився платити за коледж. Попри труднощі з математикою та природничими науками, дочка підкорилася й завдяки своїй цілеспрямованості здобула ступінь в Університеті Тафтса. Однак у питанні кохання провела чіткі особисті кордони.

"Інстинктивно я знала, що чоловік, за якого вийду заміж, має бути тим, кого я виберу. Знайшла розумного професора, доброго, терплячого, впевненого у собі, але скромного. Деякі люди хочуть гроші, а я шукала інтелект. Енді дуже-дуже розумний, як на мене, це сексуально", — пояснює жінка в інтерв’ю виданню Newsweek.

Упродовж двох років пара боролась, щоб заслужити схвалення батьків. Зрештою, вони підтримали шлюб.

Реакція глядачів

Користувачі мережі засипали авторку відео коментарями, обговорюючи те, наскільки важко знайти свою людину в сучасних умовах.

"З усією повагою, історія вашого життя настільки дивовижна, що про це варто написати книгу або зняти фільм", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Робіть це для себе, а не для них. Саме ви будете жити з цією людиною в одному будинку".

Абель додала, що їй дуже подобається жити разом з Енді.

"Ми дійсно хороша команда. Люблю просто бути в присутності Енді. З ним набагато веселіше робити щось, ніж наодинці. Просто подобається, коли він поруч", — резюмувала жінка.

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