ШІ викликає страх у самотніх людей та змінює підхід до онлайн-знайомств: що відбувається

Вже зараз 76% опитаних у дослідженні користувачів додатків для знайомств надають перевагу особистим зустрічам на ранній стадії знайомства без тривалих листувань. У 2025 році ця та інші тенденції поглиблюватимуться.

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Штучний інтелект може стати "останнім цвяхом у труну" для онлайн-знайомств, оскільки самотні люди все більше бояться того, що спілкуються з ШІ, а не з реальною людиною, а анкети знайомств виглядають занадто "вилизаними". Про це пише Daily Star.

Оскільки втома від знайомств продовжує впливати на самотніх людей, то взаємодія, керована штучним інтелектом, може відштовхнути ще більше людей від додатків для знайомств.

Поява штучного інтелекту в онлайн-знайомствах викликала глибоку недовіру серед самотніх людей, багато з яких побоюються, що штучний інтелект може ускладнити побудову справжніх стосунків. Страх перед зростаючою роллю штучного інтелекту в додатках для знайомств пояснюється, як чат-ботами, які генерують відповіді, так і тонко налаштовані біографії у профілях.

Цей страх ґрунтується на переконанні, що штучний інтелект може бути використаний для створення гіперреалістичних, але оманливих "глибоко фейкових" профілів, що призведе до зростання різних форм обману в Інтернеті.

"Людям і так важко довіряти тому, що вони бачать в Інтернеті, а штучний інтелект ще більше розмиває межі. Знайомства повинні бути засновані на хімії, спонтанності та зустрічах віч-на-віч. Коли ШІ бере на себе занадто багато, ми ризикуємо створити досвід, який відчуватиметься штучним і, зрештою, не буде реалізованим", — пояснив один з засновників додатку для знайомств Саймон Проктер.

Знайомства в інтернеті Фото: З відкритих джерел

Згідно з дослідженням, проведеним додатком для знайомств, в якому взяли участь 1 500 самотніх людей, 78% респондентів висловили занепокоєння тим, що завдяки штучному інтелекту буде дедалі важче відрізнити справжні профілі від фейкових в Інтернеті.

Дослідження також показало, що 65% усіх самотніх людей вже відчувають себе обдуреними через відшліфовані біографії та ретельно підібрані повідомлення, що підживлює скептицизм щодо того, з ким вони насправді спілкуються в Інтернеті.

Оскільки шахраї тепер можуть використовувати штучний інтелект для створення цілих персонажів самотні люди відчувають ще більшу недовіру, оскільки їм важче, ніж будь-коли, відрізнити справжніх людей від фейків.

Проктер підкреслює, що, окрім питань довіри, вплив ШІ на побачення також позначається на психічному здоров'ї.

"ШІ вже робить побачення більш стресовим, а не легшим. Люди постійно сумніваються, чи не вводять їх в оману, і це вбиває хвилювання і радість, які повинні приносити побачення — ми вже спостерігаємо зростання параної, невпевненості в собі і втоми від побачень", — зазначив Проктер.

Крім того, багато користувачів вважають, що профілі стають настільки "вилизаними", що більше не відображають справжніх особистостей людей, які стоять за ними.

У відповідь на це зростаюче занепокоєння самотні люди переосмислюють свій підхід до знайомств. Замість того, щоб витрачати час на тривалі онлайн-чати, які можуть ніколи не перерости у зустріч у реальному житті, 76% респондентів заявили, що тепер вони частіше пропонують побачення віч-на-віч на ранній стадії процесу знайомства.

"Це знаменує собою зміну ландшафту знайомств у 2025 році, де вже зараз зростає популярність заходів для одиноких людей, швидких побачень та особистих зустрічей, оскільки люди прагнуть до справжності, а не до цифрової взаємодії", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, жінка розказала про своє знайомство з чоловіком і стала зіркою мережі.

Фокус також писав, про те, як штучний інтелект змінює створення шрифтів.