Как понять, что за вашим телефоном следят: поможет одна простая, но хитрая настройка

Настройки смартфонов устроены так, что начать отслеживать гаджет можно довольно легко. К счастью, и избавиться от нежелательного шпионажа не так уж сложно, – надо просто найти нужную функцию.

На iPhone есть встроенная функция, которая может разоблачить и заблокировать того, кто следит за вашим местоположением, пишет The Sun. Но эта функция спрятана в приложении «Настройки», поэтому ее можно и не заметить.

Функция называется «Проверка безопасности» и доступна на любом iPhone под управлением iOS 16 или более поздней версии. Проверить наличие этой функции можно, перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Доступ к своему местоположению на iPhone можно получить двумя основными способами.

Первая — это обмен данными о местоположении через Find My. В этом случае ваше точное местоположение становится доступным другому человеку в режиме реального времени и отображается в виде точки на карте. Например, вы настроили его для кого-то, а потом просто забыли отключить. Но есть и менее безобидный вариант – что кто-то получил доступ к вашему iPhone и изменил настройки втайне от вас.

Второй способ поделиться своим местоположением на iPhone — с помощью приложения. Это может быть Uber для вызова такси, Google Maps для вождения или WhatsApp для обмена локацией по пути на какое-то мероприятие.

Многие приложения действительно полезны и используют ваше местоположение только для нормальных целей. Но могут быть и такие, которые используются мошенниками, чтобы отслеживать вас.

Поэтому обращайте внимание на то. какие приложения вы загружаете. Например, если доступ к местоположению вдруг запрашивает приложение-калькулятор, это должно насторожить.

Как использовать «Проверку безопасности»

После того, как вы убедились, что функция «Проверка безопасности» есть на вашем смартфоне, можно проверить все данные о вашем местоположении, а затем отключить их при желании.

Зайдите в «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Проверка безопасности».

Проверка покажет вам все способы, которыми вы делитесь своим местоположением (и прочей важной информацией – например, фотографиями) с другими людьми. У вас будут опция запретить доступ — и людям, и приложениям.

На крайний случай есть более радикальная опция аварийного сброса, которая немедленно прекращает обмен всей информацией.

