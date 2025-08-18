Як зрозуміти, що за вашим телефоном стежать: допоможе одне просте, але хитре налаштування

Налаштування смартфонів влаштовані так, що почати відстежувати гаджет можна досить легко. На щастя, і позбутися небажаного шпигунства не так уже й складно, — треба просто знайти потрібну функцію.

На iPhone є вбудована функція, яка може викрити і заблокувати того, хто стежить за вашим місцем розташування, пише The Sun. Але ця функція захована в додатку "Налаштування", тож її можна і не помітити.

Функція називається "Перевірка безпеки" і доступна на будь-якому iPhone під управлінням iOS 16 або пізнішої версії. Перевірити наявність цієї функції можна, перейшовши в "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ".

Доступ до свого місця розташування на iPhone можна отримати двома основними способами.

Перша — це обмін даними про місцезнаходження через Find My. У цьому разі ваше точне місце розташування стає доступним іншій людині в режимі реального часу і відображається у вигляді точки на карті. Наприклад, ви налаштували його для когось, а потім просто забули відключити. Але є і менш нешкідливий варіант — що хтось отримав доступ до вашого iPhone і змінив налаштування потай від вас.

Другий спосіб поділитися своїм місцем розташування на iPhone — за допомогою програми. Це може бути Uber для виклику таксі, Google Maps для водіння або WhatsApp для обміну локацією по дорозі на якийсь захід.

Багато додатків справді корисні і використовують ваше місце розташування тільки для нормальних цілей. Але можуть бути й такі, які використовуються шахраями, щоб відстежувати вас.

Тому звертайте увагу на те, які додатки ви завантажуєте. Наприклад, якщо доступ до місця розташування раптом запитує додаток-калькулятор, це має насторожити.

Як використовувати "Перевірку безпеки"

Після того, як ви переконалися, що функція "Перевірка безпеки" є на вашому смартфоні, можна перевірити всі дані про ваше місцезнаходження, а потім вимкнути їх за бажання.

Зайдіть у "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Перевірка безпеки".

Перевірка покаже вам усі способи, якими ви ділитеся своїм місцем розташування (та іншою важливою інформацією — наприклад, фотографіями) з іншими людьми. У вас буде опція заборонити доступ — і людям, і застосункам.

На крайній випадок є більш радикальна опція аварійного скидання, яка негайно припиняє обмін усією інформацією.

