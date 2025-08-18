Может ли обновление сломать компьютер: эксперты дали важные пояснения для пользователей

Обновление компьютера — один из важнейших аспектов его обслуживания. Но иногда обновления устанавливаются так долго, что не понятно, все ли в порядке с вашей техникой.

Бывает так, что пользователь просто принудительно выключает компьютер, надеясь, что это исправит зависшее обновление, пишет slashgear.com. Случается и так, что компьютер или ноутбук разряжается во время обновления, или вы нечаянно отключаете устройство от сети раньше, чем обновление закончится. Такие действия не всегда безопасны.

Прерывание процесса установки может привести к тому, что компьютер не будет работать нормально при следующем запуске, поясняют эксперты. Для компьютеров с Windows это может привести к бесконечным циклам перезагрузок или раздражающим всплывающим окнам с сообщением «Windows не удалось завершить обновления».

Устройства с macOS (Big Sur (2020) и новее) лучше защищены от подобных прерываний, но все-таки и это не стопроцентная гарантия, что устройство будет в порядке.

Как работает обновление

Вообще, обновление системы состоит из двух этапов – загрузки и установки. Во время загрузки компьютер просто загружает все файлы и данные, составляющие обновление, из онлайн-источника. Риск случайного выключения компьютера во время этой фазы минимален. Система либо возобновит загрузку с того места, где она была прервана, либо начнет новую.

Но если вы выключили компьютер уже во время установки, существует большая вероятность, что при следующем включении система будет испытывать сбои или более серьезные проблемы. Предупреждение «Не выключайте компьютер» показывается не просто так.

Поэтому специалисты советуют всегда следует выделять достаточно времени на обновление системы. Если вы не можете сделать это сразу после установки обновления, вы можете приостановить обновление на компьютере с Windows или запланировать его на устройстве с macOS.

Как починить компьютер после неудачного обновления

Если вы случайно прервали обновление системы, и при следующем включении устройство работает со сбоями, то можно для начала дать компьютеру запустить функцию автоматического восстановления. Если это не поможет, вам придется выполнить восстановление вручную.

На устройствах с Windows запустите средство восстановления при загрузке. Компьютеры с Windows 11 автоматически переходят в среду восстановления Windows после нескольких неудачных попыток запуска (или же дважды принудительно выключите компьютер во время загрузки Windows). После корректной загрузки Windows после восстановления удалите поврежденное обновление из приложения «Параметры» и правильно установите последнее обновление.

На компьютерах Mac перезагрузите устройство, удерживая клавиши Command (⌘) + R, пока не появится логотип Apple или вращающийся земной шар, чтобы войти в режим восстановления macOS. Используйте функцию «Первая помощь» в утилите для исправления ошибок диска, затем выберите «Переустановить macOS», чтобы переустановить ОС без удаления файлов. Если режим восстановления не загружается, войдите в режим восстановления через интернет, нажав клавиши Option + Command + R при запуске. Это позволит переустановить ОС непосредственно с серверов Apple.

Но для того, чтобы избежать этих хлопот, лучше просто не прерывайте обновление ПО. Даже если обновление зависло в процессе, не пробуйте просто отключать устройство.

