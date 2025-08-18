Чи може оновлення зламати комп'ютер: експерти дали важливі пояснення для користувачів

Оновлення комп'ютера — один із найважливіших аспектів його обслуговування. Але іноді оновлення встановлюються так довго, що не зрозуміло, чи все гаразд із вашою технікою.

Буває так, що користувач просто примусово вимикає комп'ютер, сподіваючись, що це виправить зависле оновлення, пише slashgear.com. Трапляється й так, що комп'ютер або ноутбук розряджається під час оновлення, або ви ненавмисно відключаєте пристрій від мережі раніше, ніж оновлення закінчиться. Такі дії не завжди безпечні.

Переривання процесу інсталяції може призвести до того, що комп'ютер не працюватиме нормально під час наступного запуску, пояснюють експерти. Для комп'ютерів із Windows це може призвести до нескінченних циклів перезавантажень або дратівливих спливаючих вікон із повідомленням "Windows не вдалося завершити оновлення".

Пристрої з macOS (Big Sur (2020) і новіше) краще захищені від подібних переривань, але все-таки і це не стовідсоткова гарантія, що з пристроєм буде все гаразд.

Як працює оновлення

Взагалі, оновлення системи складається з двох етапів — завантаження та встановлення. Під час завантаження комп'ютер просто завантажує всі файли та дані, що складають оновлення, з онлайн-джерела. Ризик випадкового вимкнення комп'ютера під час цієї фази мінімальний. Система або відновить завантаження з того місця, де його було перервано, або почне нове.

Але якщо ви вимкнули комп'ютер уже під час інсталяції, існує велика ймовірність, що під час наступного ввімкнення система зазнає збоїв або серйозніших проблем. Попередження "Не вимикайте комп'ютер" показується не просто так.

Тому фахівці радять завжди слід виділяти достатньо часу на оновлення системи. Якщо ви не можете зробити це одразу після встановлення оновлення, ви можете призупинити оновлення на комп'ютері з Windows або запланувати його на пристрої з macOS.

Як полагодити комп'ютер після невдалого оновлення

Якщо ви випадково перервали оновлення системи, і під час наступного ввімкнення пристрій працює зі збоями, то можна для початку дати комп'ютеру запустити функцію автоматичного відновлення. Якщо це не допоможе, вам доведеться виконати відновлення вручну.

На пристроях із Windows запустіть засіб відновлення під час завантаження. Комп'ютери з Windows 11 автоматично переходять у середовище відновлення Windows після кількох невдалих спроб запуску (або ж двічі примусово вимкніть комп'ютер під час завантаження Windows). Після коректного завантаження Windows після відновлення видаліть пошкоджене оновлення з додатка "Параметри" і правильно встановіть останнє оновлення.

На комп'ютерах Mac перезавантажте пристрій, утримуючи клавіші Command (⌘) + R, доки не з'явиться логотип Apple або земна куля, що обертається, щоб увійти в режим відновлення macOS. Використовуйте функцію "Перша допомога" в утиліті для виправлення помилок диска, потім виберіть "Перевстановити macOS", щоб перевстановити ОС без видалення файлів. Якщо режим відновлення не завантажується, увійдіть у режим відновлення через інтернет, натиснувши клавіші Option + Command + R під час запуску. Це дасть змогу перевстановити ОС безпосередньо з серверів Apple.

Але для того, щоб уникнути цього клопоту, краще просто не переривайте оновлення ПЗ. Навіть якщо оновлення зависло в процесі, не пробуйте просто вимикати пристрій.

