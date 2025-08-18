Купить хороший смартфон и сэкономить: топ-3 телефона, которые заменят iPhone 16e (фото)

Модель iPhone 16e – довольно удачный выбор для тех, кто хотел бы себе более бюджетный смартфон Apple. Но не спешите с покупкой – можно найти кое-что получше.

Несмотря на более низкую цену и удобство, iPhone 16e – все-таки не идеальный телефон, пишет slashgear.com. Чтобы сделать его дешевле, Apple отказалась от многих функций, включая флагманскую сверхширокоугольную камеру. Издание дает собственные рекомендации, какой телефон можно купить вместо iPhone 16e. Например, его можно заменить другими моделями iPhone – но не только ими.

iPhone 14 Pro

Эксперты говорят, что нет смысла покупать iPhone 16e, если можно приобрести почти за те же деньги Pro-версию. По их мнению, iPhone 14 Pro превосходит 16e практически по всем параметрам.

В частности, у iPhone 14 Pro есть сверхширокоугольный объектив и 3-кратный телеобъектив. И даже если сравнивать основные камеры, разница сразу заметна: iPhone 14 Pro оснащен гораздо более крупным сенсором размером 1/1,28 дюйма с размером пикселя 1,22 мкм (в то время как у 16e — сенсор размером 1/2,55 дюйма с размером пикселя 0,7 мкм). Таким образом, хотя у обоих смартфонов разрешение 48 мегапикселей, камера 14 Pro пропускает больше света и обеспечивает более высокое качество изображения.

Модель iPhone 14 Pro Фото: Technizo Concept

iPhone 14 Pro также выигрывает в плане дисплеев. Оба устройства оснащены OLED-дисплеями с сертификацией XDR Retina, хотя 14 Pro — первый iPhone с дисплеем ProMotion 120 Гц для более плавной анимации. У 14 Pro также есть преимущество по яркости: заявленная максимальная яркость составляет 2000 нит, а измеренная — 1791 нит, по сравнению с 1200 нит у 16e.

iPhone 15

6,1-дюймовый OLED-экран обычного iPhone 15 достаточно велик для большинства пользователей. По сравнению с дисплеем 16e, он имеет практически такое же разрешение, но гораздо более высокую пиковую яркость — 2000 нит.

Модель iPhone 15 Фото: cnet.com

Процессор A18 с Apple Intelligence у 16e, конечно, более мощный, но с другой стороны, и A16 Bionic неплохо справляется, обеспечивая достаточную производительность для бесперебойной работы.

Модель Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Google Pixel 9a

Не все пользователи готовы перейти на Android после iPhone, но в этом случае такой переход оправдан. Pixel 9a — отличный телефон с улучшенными характеристиками, у него есть семь лет обещанных обновлений ПО и превосходная система камер.

Например, Pixel 9a оснащен двумя камерами – 13-мегапиксельной сверхширокоугольной и 48-мегапиксельной основной. Они обеспечивают реалистичные снимки с великолепной передачей цвета, а 13-мегапиксельная фронтальная камера делает лучшие групповые селфи благодаря более широкому углу обзора.

